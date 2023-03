Leerlingen Altena College halen met broodjesverkoop geld op voor Syrië en Turkije

SLEEUWIJK • Docent Diede Vreeswijk van het Altena College in Sleeuwijk kijkt terug op een mooie actiedag voor Turkije en Syrië. “Ik ben supertrots op de leerlingen van brugklas B1A.”

“Als een professioneel keukenteam werd alles tot in de puntjes voorbereid. Alle benodigdheden werden klaargezet, alle groenten netjes gesneden en verdeeld. Het enthousiasme en de bereidwilligheid van de leerlingen om er een mooie actie van te maken spatte ervan af”, vertelt Vreeswijk.

Op woensdag 22 februari is klas B1A samen met docent Diede Vreeswijk en een aantal collega-docenten in het kooklokaal aan de slag gegaan met het bereiden en verkopen van honderden broodjes hamburger. De actie was in de dagen ervoor al aangekondigd en bij iedereen aanbevolen. Veel leerlingen kwamen in de pauze naar de aula om een lekker broodje te scoren, wat resulteerde in een mooie opbrengst van 784,70 euro.

Cheque voor GAiN

Op dinsdag 7 maart is de cheque overhandigt aan Hugo Baas van Stichting GAiN. Stichting GAiN - met onder andere een logistieke vestiging in Sleeuwijk - zet in Turkije en Syrië noodhulp in via lokale partners. Het geld dat de actie van brugklas B1A heeft opgebracht wordt onder meer besteed aan prefab huisjes voor de mensen in Turkije die hun huis zijn kwijtgeraakt.

Mede dankzij Schouten Europe Giessen en Jumbo Hank, die respectievelijk vegaburgers en broodjes gesponsord hebben, heeft de actie een extra mooie opbrengst opgeleverd.