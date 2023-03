Progressief Altena stelt vragen over ‘kaalslag’ Hoge Maasdijk: ‘Bomen van zeker 60 jaar oud zijn gerooid’

wo 8 mrt. 2023, 12:29

WOUDRICHEM • Christian Alderliesten heeft namens Progressief Altena schriftelijke vragen gesteld over een grootschalige bomenkap in Woudrichem, tussen het voormalig industrieterrein en de oever van de Afgedamde Maas.

‘Bomen van zeker 60 jaar oud, waar tal van dieren hun leefgebied hadden, zijn gerooid en de aanwezige beverburcht schijnt vandaag (afgelopen woensdag, red.) te worden verwijderd. Duidelijke antwoorden vanuit het gemeentehuis blijven uit en de inwoners van Woudrichem en iedereen die begaan is met deze waardevolle natuur zien het met lede ogen aan’, schrijft Christian Alderliesten namens zijn partij in een brief aan het college.

Hij wil onder meer weten of het college op de hoogte is van deze ‘kaalslag’, of hier een vergunning voor is verstrekt en of er eerst een ecologisch onderzoek heeft plaatsgevonden.

De fractievoorzitter van Progressief Altena wil ook van het college weten of men op de hoogte was van de aanwezigheid van een beverburcht op deze locatie. Daarnaast vraagt Alderliesten zich af of de provincie Noord-Brabant betrokken is bij deze activiteiten en of zij een ontheffing verleend hebben.

Kwetsbare soorten onder druk

‘Kwetsbare soorten en volwassen natuur staan landelijk enorm onder druk, óók op ons eiland’, schrijft Alderliesten. ‘De gemeente Altena heeft - terecht - grote ambities om de enorme achteruitgang van biodiversiteit en kwetsbare soorten tegen te gaan en waar mogelijk deze soorten te ondersteunen. Samen met vele inwoners, ondernemers, bedrijven in instellingen wordt gewerkt aan een groen, vitaal en gezond Altena. Een prachtig voorbeeld van de ‘Kracht van Altena’’, aldus Alderliesten.

‘Bekend is dat het kappen van een volwassen boom door enkele tientallen bomen opgevangen moet worden wil dezelfde bijdrage aan de klimaatdoelen worden bereikt. Hiermee is echter nog niet de schade aan kwetsbare soorten gecompenseerd denk aan uilen, roofvogels, maar ook vele insecten die juist in de oude, hoge bomen leven.’

Alderliesten wil dan ook van het college weten welke boodschap het heeft voor al deze mensen, die zich op dagelijkse basis inspannen om invulling te geven aan deze gezamenlijke ambitie.