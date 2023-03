Brouwer Harry de Vos te gast bij Woerkumer Biergilde: proef eenmalig gebrouwen bieren

di 7 mrt. 2023, 18:21

Algemeen 98 keer gelezen

WOUDRICHEM • Iedere derde donderdag van de maand organiseert het Woerkumer Biergilde een speciaal bier proeverij. Op donderdag 16 maart is brouwer Harry de Vos van Dutch Fox Brewery uit Steenbergen te gast in de vesting van Woudrichem.

Na jaren nam oprichter Harry Vos in 2019 de stap van enthousiast hobby-brouwer naar een kleinschalige professionele brouwerij. Harry wordt door insiders én vakgenoten gewaardeerd door zijn innovatieve bieren en niet aflatend enthousiasme om speciaal bier te promoten.

Naast een vast assortiment van speciaal bieren brengt de brouwerij ook onder het Foxhunter Special label unieke bieren uit die eenmalig gebrouwen worden. Van beiden zal er op 16 maart wat te proeven zijn. Er is veel interesse en het advies is dan ook niet te lang te wachten om je op te geven.

Aanmelden

De bierproeverij wordt gehouden in Het Arsenaal, onder het Visserijmuseum, in Woudrichem. De aanvang op 16 maart is om 20.00 uur en de proeverij duurt tot omstreeks 22.00 uur. De proeverij bestaat uit vijf proefglazen, een uitgebreid proefnotitie-formulier en is inclusief bittergarnituur. De kosten zijn 19,50 euro, opgeven kan via info@woerkumerbiergilde.nl.

Woerkumer Biergilde

Het gilde bestaat uit echte bierliefhebbers en heeft geen winstoogmerk. Het biergilde richt zich ook op bierliefhebbers die graag meer kennis over bier wil vergaren, die kennis willen delen en die vooral samen willen proeven en genieten.