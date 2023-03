Leerlingen van basisschool De Sprankel in Dussen maken nestkastjes voor vogels

di 7 mrt. 2023, 17:53

Algemeen 77 keer gelezen

DUSSEN • Een vijftiental leerlingen van basisschool De Sprankel in Dussen legden donderdag de eerste hand aan een serie nestkastjes voor huismussen en kool- en pimpelmezen.

Dat deden ze in dorpshuis De Dussenaar in samenwerking met de projectgroep leden ‘Vogelhuisjes maken in Dussen’ en lokale vrijwilligers. Op 9, 23 en 30 maart gaan ruim zestig leerlingen van basisschool De Peppel verdeeld in drie groepen met de resterende nestkasten aan de slag.

Voor broedseizoen ophangen

De nestkastjes voor gierzwaluwen worden nog voor het broedseizoen door de gemeente Altena aan De Dussenaar opgehangen. De huismussenkasten, kool- en pimpelmeeskasten kunnen bij inwoners opgehangen worden en worden sowieso aan de eiken van de kasteeltuin van Kasteel Dussen bevestigd, waarmee de eikenprocessierups bestreden wordt. Daarvoor doet de projectgroep nog een oproep onder handige Dussense vrijwilligers die geen hoogtevrees hebben.

Daarnaast verzorgen vogelaars van Altenatuur in april en mei gastlessen op de twee basisscholen.

Project

Het project is een initiatief van vrijwilligers van de Vogelwerkgroep van Altenatuur in samenwerking met de Regio Advies Groep Dussen. Via crowdfunding heeft de projectgroep het benodigde bedrag ingezameld. Daarnaast zijn er verschillende donaties gedaan door dorpsbewoners en lokale ondernemers. Het Brabants Landschap doneerde de houten nestkasten die door vrijwilligers in elkaar zijn geschroefd.