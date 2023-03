Wim en Leo zijn al 25 jaar collega’s op Altena College en nu ook samen dijkwachter

zo 5 mrt. 2023, 12:51

Algemeen 806 keer gelezen

SLEEUWIJK • Ze zijn al 25 jaar collega’s en vrienden, kruipen jaarlijks in de huid van respectievelijk de Kerstman en Sinterklaas en zijn sinds kort ook nog eens samen dijkwacht bij het Waterschap Rivierenland. Wim Blom en Leo van der Graaf - docenten op het Sleeuwijkse Altena College - vinden het mooi: iets bijdragen aan de regio. En daar krijgen hun leerlingen natuurlijk het nodige van mee.

“Het is een fantastische school met fantastische leerlingen”, vertelt Leo. Niet voor niets is hij er al 34 jaar gelukkig. “Als je even een dipje hebt, trekken de leerlingen je er wel uit.” Hij geeft aardrijkskunde, biologie en NLT (Natuur, Leven en Technologie). Collega Wim Blom tekent voor de geschiedenislessen. Ze werken al 25 jaar samen en hebben dus zo hun vaste gewoontes. “Iedere vrijdag nemen we na afloop even de week door onder het genot van een colaatje.”

De dijk observeren

Toen Leo voorstelde dat ze zich zouden aanmelden als dijkwachten, aarzelde Wim geen moment. “Ik heb tot vijf jaar geleden bij de vrijwillige brandweer gezeten en was wel weer toe aan iets erbij.” Leo: “Ik doe het vooral vanwege de kennis, want rivieren en dijken zijn in mijn vak examenstof.”

Ze volgden samen de training en hadden onlangs hun eerste grote oefening. Als het hoog water is, is de kans groot dat de telefoon gaat: of ze een ronde willen lopen. Want dat is dé taak van een dijkwacht. “Bij hoog water worden we ingezet om te patrouilleren en de dijken in de gaten te houden”, aldus Wim. “Je moet kijken of er problemen zijn met de dijk. Collega’s maken wel eens grappen, die zien ons al met onze vinger in de dijk staan. Maar wij observeren vooral en geven onze bevindingen door aan observatieposten. Zij schatten dan in of er actie nodig is.”

Leo: “Je wordt getraind te letten op bijvoorbeeld scheuren in het wegdek, gras dat van het talud verdwenen is, stenen die weggezakt zijn, molshopen, drijfhout, water dat door de dijk stroom en kwelletjes vormt. Zeker als daar zand in zit. Met drie man loop je meter voor meter de dijk af.”

Frietje met de leerlingen

Leerlingen uit de klassen van Leo en Wim krijgen natuurlijk mee dat ze een dijkwacht voor de groep hebben staan. “Wat zou er gebeuren als de dijk het begeeft? Wat moet je dan doen? Hoe ver zou het water komen? Dat zijn dingen die ik met ze bespreek en vaak schrikken ze dan wel even”, vertelt Leo. “Ik probeer ze bewustzijn van overstromingsgevaar mee te geven. Want ze wonen toch in een risicogebied.” In het tweede jaar gaat de vakgroep Aardrijkskunde met leerlingen een dagje op pad met de fiets.

“Dan komen we langs rivieren en gemalen en zien ze zelf hoe dit werkt. In mavo 4 is er nog een week waarin ze de Biesbosch ingaan. We hebben hier alles in de buurt en de school maakt een hoop excursies en uitjes mogelijk. En natuurlijk gaan we dan ook met zijn allen gezellig een frietje eten halverwege de dag.”

Droge voeten dankzij waterschap

Historicus Wim neemt zijn leerlingen graag mee naar de geschiedenis van de waterschappen. “Het eerste waterschap werd meer dan 750 jaar geleden opgericht”, vertelt hij. “Het is een samenwerkingsvorm uit de Middeleeuwen en daarmee de oudste bestuursvorm in Nederland. Op woensdag 15 maart 2023 zijn er waterschapsverkiezingen. Veel mensen zegt dat niets, maar eigenlijk is het heel belangrijk. Want een waterschap zorgt ervoor dat wij droge voeten houden.”

Waterschapsverkiezingen

Bij de waterschapsverkiezingen wordt gestemd voor het algemeen bestuur van een waterschap. Dit is vergelijkbaar met de gemeenteraad. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur.

Dertien partijen doen mee aan de waterschapsverkiezingen. Dit zijn CDA, Lijst Water Natuurlijk, VVD, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, 50Plus, SGP, ChristenUnie, AWP voor water, klimaat en natuur, JA21, Belang van Nederland, Water Lokaal en BoerBurgerBeweging.