Ontmoeting met Vluchtelingenwerk op Internationale Vrouwendag in Xinix: ‘Je hoeft geen keukenprinses te zijn’

zo 5 mrt. 2023, 08:34

Algemeen 266 keer gelezen

NIEUWENDIJK • Elk jaar wordt op 8 maart in de hele wereld Internationale Vrouwendag gevierd. Deze dag staat in het teken van vrouwenrechten, solidariteit en kracht van vrouwen. Ook in Altena wordt hierbij stilgestaan, onder meer op een door Vrouw & Altena georganiseerde bijeenkomst. Dit jaar vindt er een speciale editie plaats in Poppodium Xinix te Nieuwendijk.

“Deze bijeenkomst zal iets anders zijn dan normaal”, vertelt Aveline Dijkman van Vrouw & Altena. Dit jaar wordt er namelijk samengewerkt met Vluchtelingenwerk en Bibliotheek Altena. Daarover later meer.

Vrouw & Altena zal op 8 maart vanaf 16.00 uur in Xinix terugblikken op hetgeen men de afgelopen jaren gedaan heeft. “We zullen gaan praten over hoe we verder willen. Vrouw & Altena is altijd een club geweest van verbinden, kennis delen en elkaar wat gunnen, maar hoe is dat in deze tijd? Zijn vrouwen nog geïnteresseerd in zo’n club?”, noemt Dijkman de vragen die deze middag centraal staan. “We willen met elkaar ontdekken of we nog een toekomst zien gloren voor Vrouw & Altena.”

Profileren

Daarnaar gevraagd vertelt Dijkman hoe ze de positie van vrouwen in Altena ziet. “De vrouw zou nog wel een wat meer geprofileerde plek in Altena mogen hebben”, stelt ze. “Niet voor niets hebben we met Vrouw & Altena een aantal jaar de avonddriedaagse ‘Altena Vrouwen in Besturen’ georganiseerd, voor vrouwen die zich zouden kunnen interesseren voor een positie in een bestuur of raad van toezicht. Hoe mooi zal het zijn als meer vrouwen in Altena zich geïnspireerd voelen om ook een functie met inspraak te vervullen?”

Fientje Bax

De grootste aanjager van Vrouw & Altena is Fientje Bax geweest. “Het was fantastisch om te zien hoe zij zich altijd ingezet heeft om vrouwen in Altena een zichtbare plek te geven”, stelt Dijkman. Zo zat Bax achter de verkiezing van de meest ondernemende vrouw in Altena. “Hierdoor hebben vrouwen een mooi podium gekregen. Persoonlijk vind ik dit één van de meest leuke en inspirerende dingen die door Vrouw & Altena georganiseerd is.”

In Xinix zal men onder meer terugblikken op dit evenement. Ook zal er onder de aanwezigen gepeild worden of er behoefte is aan netwerkborrels of kennissessies voor vrouwen. “Ik ben nieuwsgierig naar wat daar uit gaat komen”, aldus Dijkman.

Toontje Sprenger Pluim

Op de bijeenkomst wordt voor de vijftiende keer de Toontje Sprenger Pluim uitgereikt. Deze prijs is in het leven geroepen door Hannie Visser-Kieboom en gaat naar een krachtige, verbindende, politiek zichtbare vrouw uit Altena. Wie de winnares is, zal tijdens deze middag onthuld worden.

Vluchtelingenwerk

Na de bijeenkomst van Vrouw & Altena, rond 17.00 uur, staat er een ontmoeting op het programma met de vrouwen van Vluchtelingenwerk. Met hen zal ook de Internationale Vrouwendag gevierd worden.

Iedereen wordt uitgenodigd om iets te eten mee te nemen uit eigen cultuur of keuken. “Daar hoef je geen keukenprinses voor te zijn”, zegt Dijkman lachend. “Iets lekkers uit de supermarkt is uiteraard ook welkom.” Een maaltijd leent zich er uitstekend voor om met anderen in contact te komen. Dat is ook precies de bedoeling van de ontmoeting met de vrouwen van Vluchtelingenwerk. “We hopen op deze manier verbinding en solidariteit met elkaar te ervaren. Velen hebben als vluchteling een zware tijd achter de rug. We staan ook stil bij de verschrikkelijke situatie in Syrië en Turkije.”

Aanmelden

Iedere vrouw in Altena wordt uitgenodigd om het programma in Xinix bij te wonen. Aanmelden hiervoor kan door een mail te sturen naar vrouwenaltena@gmail.com. Aanschuiven bij het diner is ook mogelijk. Een plek reserveren kan via de website www.bibliotheekcultuurpuntaltena.nl.

www.vrouwenaltena.nl