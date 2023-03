Zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk wordt opgeknapt: grote tent over baden

za 4 mrt. 2023, 18:31

SLEEUWIJK • De twee grote baden van zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk zullen er bij de opening van het nieuwe zwemseizoen weer uitzien als nieuw. Sinds januari wordt er hard gewerkt om de baden de benodigde opknapbeurt te geven.

Het openluchtzwembad Bijtelskil werd in 1975 gebouwd. De vloer van het zwembad werd tijdens de bouw bedekt met een laagje coating. Eind jaren ‘70 werden er tegels over de coating gelegd, omdat deze los begon te komen. “De tegels die toen gelegd zijn, waren dezelfde als die we er in januari uitgehaald hebben”, vertelt Lenie van Balkom, van zwembad Bijtelskil. “Je kunt dus wel stellen dat de tegels er lang gelegen hebben.”

Steeds meer tegels lieten de afgelopen tijd los, waardoor een oplossing noodzakelijk was. “We hebben onderzocht of het haalbaar was om alle tegels te vervangen. Gelukkig bleek dit het geval”, aldus Van Balkom.

De vloeren werden in anderhalve week uit de zwembaden gesloopt en ondertussen zijn alle materialen aan de muren, zoals trappen en roosters, verwijderd. Deze zullen hergebruikt worden.

Tent

Om snel te kunnen werken is er een grote tent over de baden geplaatst. “De tent moet tijdens de werkzaamheden bescherming bieden tegen de weersomstandigheden”, licht Van Balkom toe.

Verschillende mensen vroegen zich online af of het mogelijk was om de tent te laten staan, zodat het bad overdekt zou blijven. Volgens de woordvoerster van het zwembad is dit echter niet mogelijk. “De glijbaan moest namelijk gedeeltelijk gedemonteerd worden om de tent te kunnen plaatsen.”

In april open

De werkzaamheden in het zwembad zullen volgens planning nog tot eind maart duren. Op 24 april hoopt Bijtelskil voor het eerst in 2023 gasten te mogen verwelkomen. In de tussentijd zullen er nog verschillende aanpassingen aan het zwembad gedaan worden, zoals het plaatsen van een hekje tussen het tweede en het derde bad. “Dit moet de veiligheid verbeteren voor kinderen die nog geen diploma hebben.”

Nieuwe parasols

Op de grote zonneweide zullen er drie rieten parasols bijgeplaatst worden, welke gefinancierd worden door de opbrengst van de Rabo ClubSupport actie. Van dit geld wordt ook extra terrasmeubilair aangeschaft.