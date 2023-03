Rik en Jade gaan voor zetel in Provinciale Staten: ‘Geleerd dat je nergens op moet rekenen’

ALTENA • Dit zal een spannende dag worden voor Rik van der Pluijm (27) en Jade Buchholtz (23). De twee inwoners van Altena staan namelijk op de kieslijst voor respectievelijk de VVD en het CDA. Bijzonder is hun jonge leeftijd.

Rik van der Pluijm woont in Rijswijk, maar is geboren en getogen in Hank. Al op 14-jarige leeftijd toonde hij interesse in de politiek, wat resulteerde in een kandidaatschap voor LokaalBelang in de voormalige gemeente Werkendam. Op zijn 18e werd Rik echter lid van de VVD. In het dagelijks leven werkt de liberaal als persoonlijk medewerker van Tweede Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen (VVD) en op de achtergrond ondersteunt hij de fractie van VVD Altena als burgerraadslid. Daar komt nu een kandidatuur voor de Provinciale Staten bij.

Jade Buchholtz maakte even een uitstapje naar Dussen, maar woont inmiddels weer in haar geboortedorp Sleeuwijk. Van jongs af aan houdt ze zich bezig met problematieken die spelen in de maatschappij. “Dat is de aard van het beestje”, stelt ze. Rond haar 16e werd het politieke vuurtje echt aangewakkerd, toen Jade in de raadszaal terecht kwam om te spreken over alcohol- en drugsproblematiek. Ze sloot zich aan bij de Jongerenraad en is sinds de laatste verkiezingen raadslid voor CDA Altena. In het dagelijks leven werkt Jade als WMO-consulent in Drimmelen.

Opkomen voor jongeren

Over het algemeen houden de leeftijdsgenoten van Rik en Jade zich bezig met hele andere zaken dan de politiek. Juist daarom vinden beiden het extra belangrijk om hier zelf wel bij betrokken te zijn. “Misschien houden jongeren zich niet zo bezig met de politiek, maar de politiek wel met hen”, doet Rik een gevleugelde uitspraak. “Ik wil een stem zijn voor deze jongeren en niet alleen over hen praten, maar ook met hen.”

Jade sluit zich aan bij de woorden van Rik. “Dat ik het als mijn verantwoordelijkheid zag om de politiek in te gaan, is een groot woord. Maar ik vind het nu wel mijn verantwoordelijkheid om op te komen voor jongeren.”

Provinciale Statenverkiezingen

Rik en Jade hebben een duidelijke motivatie om mee te doen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Voor Rik speelt mee dat in de Provinciale Staten vaak besluiten voor de langere termijn genomen worden. “Het lijkt me goed om als jongere betrokken te zijn bij keuzes die worden gemaakt voor de lange termijn.” Hij krijgt bijval van Jade: “Daarom is het bijzonder dat er zo weinig jongeren betrokken zijn bij de politiek.”

Een belangrijk thema vindt Jade het behoud van streekvervoer, waarbij ze de buslijn naar Curio Prinsentuin in Andel als voorbeeld noemt. “Zulke situaties komen op meer plekken in Noord-Brabant voor.” Tevens vindt ze een eerlijke kans op de woningmarkt voor starters belangrijk en ziet daarbij al mogelijkheden. “De starterslening, die er in Altena al is, zou veel breder ingezet kunnen worden.”

Rik noemt als andere belangrijke thema’s natuur en veiligheid. “Er moet een goede balans zijn tussen natuur en recreatie. De provincie mag ook op het gebied van veiligheid niet wegkijken. We hebben een gezamenlijke vijand, namelijk de ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. Hierin heeft de provincie bij uitstek een rol, als werkgever van de groene boa’s.”

Gevolgen voor lokale politiek

Wanneer de twee inwoners van Altena gekozen worden als Statenlid, zal dit gevolgen hebben voor hun politieke bezigheden in Altena. “Ik zal dan afscheid moeten nemen van mijn rol als gemeenteraadslid voor het CDA in Altena”, zegt Jade. “Het is lastig om beide functies te bekleden en ik vind dat ook niet integer, met betrekking tot mogelijke belangenverstrengeling.”

Voor Rik geldt dat hij bij een uitverkiezing als Statenlid afscheid moet nemen van zijn rol als burgerraadslid voor VVD Altena. “Binnen de VVD mag er namelijk geen stapeling van functies zijn.”

Hoe groot de kans is dat Rik en Jade daadwerkelijk worden gekozen als Statenlid, vinden ze moeilijk in te schatten. “Ik heb van de gemeenteraadsverkiezingen geleerd dat je nergens op moet rekenen, want dan kan je lelijk op je snoet gaan”, zegt Rik, die destijds op een haar na een plek in de raad misliep. De inwoner van Rijswijk staat op plek acht op de kandidatenlijst voor de Provinciale Staten, de VVD heeft momenteel tien zetels. Jade staat als zestiende op de CDA-lijst, maar kan door middel van voorkeurstemmen stijgen op de lijst. Het CDA heeft nu negen zetels.

Campagne

De komende weken gaan Rik en Jade veel op pad om campagne te voeren. “Hopelijk spoelt er op 15 maart een blauwe golf over Brabant”, wenst Rik hardop. Jade pareert direct: “Ik zie liever een groene golf.”