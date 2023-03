Toon van Drunen staat na coma alweer op het veld: ‘Achteraf gezien heb ik heel veel geluk gehad’

za 4 mrt. 2023, 12:02

Algemeen 579 keer gelezen

ALMKERK • Toon van Drunen (21) is hard bezig op te krabbelen na de traumatische gebeurtenis afgelopen najaar, waarbij de Almkerker na een duel in de wedstrijd tegen DTS’35 zijn kaak brak en in coma raakte. Onlangs maakte Van Drunen weer zijn eerste speelminuten in het tweede elftal van Almkerk.

“Het voelde heerlijk om weer op het veld te staan. Ik heb bij lange na nog niet mijn oude niveau, maar het voelde weer lekker en het was een bevrijding voor mezelf. Iedereen vond het vrij eng. Zij hebben het ook anders meegemaakt. Ze dachten: we krijgen Toon niet meer terug. Ik ga het nu verder opbouwen en heb ook mijn werk en studie weer volledig opgepakt. Ik ga ook drie of vier keer per week naar de sportschool en train sinds een maand weer mee bij het eerste en het tweede elftal”, is de inzet van Van Drunen bewonderenswaardig.

Reactiesnelheid

“Mijn motivatie is eigenlijk nog nooit zo goed geweest. Dat is eigenlijk met alles. Omdat ik een tijd stil heb gezeten, is het wel wennen. Ik mis nog wat reactiesnelheid en moet nog teveel nadenken. Het is nog helemaal niet zoals het was. Het is ook een stukje lichamelijk in combinatie met de hersenen. Daar moet ik nog aan werken en het is te hopen dat de reactiesnelheid terug komt”, aldus de 21-jarige Almkerker, die verder niet meer onder behandeling is.

“Ik heb nog wel contact met een maatschappelijk werker om te kijken of het goed gaat met mijn mentale gezondheid. Kort geleden heb ik nog met mijn begeleidend arts gesproken. Die zei: ‘Het gaat zo goed met je, dat we geen gesprekken meer hoeven te voeren’.”

Bizar

Toon van Drunen zelf en iedereen, ook de artsen, vinden het een geluk dat hij er zo goed uit is gekomen. “Tachtig procent komt eruit in een rolstoel en twintig procent houdt er wat aan over”, vertelt Toon. “Ik val in het minimale percentage, dat zoveel geluk heeft gehad. Dat is wel bizar.”

Met de speler van DTS’35 heeft hij contact gehad. “Ik was net anderhalve week thuis uit het revalidatiecentrum in Woerden, toen hij al langskwam met de leider van DTS’35. Die jongen had het ook zo zwaar. Dat is te begrijpen, maar het was echt een ongeluk. Er zat niets bewusts bij om mij voor mijn hoofd te raken”, aldus Van Drunen, die er goed over kan praten. “Ik heb er zelf niet zoveel emoties bij, omdat ik er niets meer van weet en het zo goed gaat.”

Alarmbellen

Nadat hij bewusteloos bleef liggen na het duel, gingen alle alarmbellen af. De Almkerker was knock-out en in coma en werd met de ambulance naar het UMC in Utrecht gebracht. Onderweg bij de Tol in Sleeuwijk stapte ook de arts van de opgeroepen traumahelikopter in. De artsen gingen van het ergste uit.

“Ik kwam echter vrij snel, na twaalf uur, uit mijn coma en kon wat strompelen en praten, al weet ik daar zelf niets meer van”, vertelt de 21-jarige Almkerker. “Al snel werd het wat meer lopen. De eerste dagen zijn heel belangrijk voor hoe het herstel gaat verlopen. De artsen gaven aan, dat het heel bizar was en dat ik geluk heb gehad.”

Niet klagen over kleine dingen

Van Drunen bleef vervolgens nog twee weken ter observatie in het Daan Tweeuwes Centrum in Woerden. Daar zat ook wielrenster Amy Pieters, die dezelfde soort hersenschade heeft. “Zij zat er bij zonder dat ze kon praten; ze kon alleen wat strompelen met een stok. Dat maakt je even bewust van alles. Zo had ik er ook bij kunnen zitten. Mensen moeten niet zoveel klagen over kleine dingen. Het kan allemaal veel erger.”

Veel steun

Van Drunen heeft veel steun gehad van de spelers, de club en veel andere mensen. “Echt van iedereen”, zegt Van Drunen. “Ik heb nog nooit zoveel kaarten gehad als in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum. Ik kan ook eigenlijk nergens komen of ik word aangesproken. Na twee weken mocht ik in het weekend naar huis en ben ik gelijk gaan kijken bij Almkerk.”

“Veel mensen dachten: ‘Die gaat niet meer voetballen. Het is helemaal niks meer, die zal wel bang zijn’. Maar dat heb ik niet. Ik heb er geen angst bij. Het plezier dat ik in voetballen had, zit er nog in. Misschien ook omdat ik er niets meer van weet. Ik ben wel wat rustiger met koppen, omdat ik op moet letten, dat ik niets tegen mijn hoofd aan krijg. Dus daar ben ik nog wat voorzichtig mee. Alles is nog fragiel.”

Afremmen

“Ze hebben mij wel moeten afremmen bij mijn herstel”, vertelt de Almkerker. “Ik moet het rustig opbouwen. Mijn hersenen moesten nog herstellen en ik had veel slaap nodig en was snel vermoeid. Door fyiso Erwin Verbruggen, die ook dicht bij de club staat, ben ik goed begeleid. Een maand geleden ben ik voor het eerst weer gaan trainen. Nu ga ik steeds meer minuten maken en hoop ik dat ik mijn niveau weer ga halen en weer bij het eerste kan gaan spelen.”

Blij

Van Drunen wil er weer uithalen wat erin zit. “Op heel veel aspecten ben ik er sterker uitgekomen. Met name fysiek en mentaal. Ik ben blij met wat ik nu kan doen en je waardeert alles iets meer. Als je hoort dat je dit soort zware hersenschade hebt, die vrij ernstig was, en je komt er zo uit zonder beperkingen, dan ben je heel erg blij. Achteraf gezien heb ik heel veel geluk gehad.”

Toon van Drunen

Woonplaats: Almkerk

Dagelijks leven: Sportcoach en Bewegingsonderwijzer, deeltijd studie

Clubs: Altena jeugd, SteDoCo jeugd, Kozakken Boys jeugd, FC Dordrecht jeugd, Kozakken Boys jeugd, Almkerk

Positie: Middenvelder/rechtsbuiten

Nico van Es