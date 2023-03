Hoog bezoek bij Kinderopvang BuitenGewoon: ‘Bent u rijk als burgemeester?’

58 minuten geleden

Algemeen 104 keer gelezen

WOUDRICHEM • In het kader van de bijzondere beroepenweek bij Kinderopvang BuitenGewoon in Woudrichem, mochten de kinderen van de buitenschoolse opvang en zorggroep woensdag 1 maart hoog bezoek ontvangen. Dit was niemand minder dan de burgemeester van Altena, Egbert Lichtenberg.

De burgemeester mocht over de rode loper binnenkomen en werd ontvangen door onder andere pedagogisch medewerker in pak, Ingeborg Kraus. Zij startte dit bezoek met een toespraak. “Wat zijn we vereerd dat u op deze dag een plekje vrij heeft willen maken in uw agenda om een bezoek te brengen aan ons. Graag vertel ik in het kort iets meer over onze organisatie, de groepen en waar wij als BuitenGewoon voor staan. Onze visie is dat ieder kind welkom is en ieder kind zichzelf mag zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen om te kunnen proeven van de wereld en ervaringen op kunnen doen, zo ook deze voorjaarsvakantie.”

Na afloop van de toespraak hebben de kinderen aandachtig kunnen luisteren naar het verhaal van de burgemeester. Vervolgens was er gelegenheid tot het stellen van vragen, zoals: ‘Bent u rijk als burgemeester?’, ‘Bestaat er ook een kinderburgermeester?’ en ‘Moet u de ketting/ambtsketen altijd dragen?’.

De kinderen kregen mooie antwoorden te horen van de burgemeester. Na het groots bedanken, namen de kinderen weer afscheid van de burgemeester. Dit bijzondere en toch ook wel spannende moment werd afgesloten tijdens een pannenkoekenlunch.