Woonstichting mag, ondanks verweer bewoonsters, rookmelders ophangen in Almkerkse woningen

vr 3 mrt. 2023, 15:54

ALMKERK • De rechter heeft twee vrouwen uit Almkerk verplicht om medewerkers van Woonstichting Land van Altena toegang tot hun huis te verlenen, zodat er rookmelders opgehangen kunnen worden. Ook moeten de vrouwen medewerking verlenen aan het vaststellen van het energielabel.

De vrouwen uit Almkerk, die een woning van Woonstichting Land van Altena huren, weigerden dit tot nu toe. Als verhuurder is de woonstichting verplicht om op iedere verdieping van een woning een rookmelder op te hangen. Daarnaast moet het energielabel van een woning geldig zijn. Omdat zes huishoudens hier geen medewerking aan verleenden, werden zij voor de kantonrechter gedaagd.

Twee huurders verleenden daarna toch toegang tot de woning aan de woonstichting. Eén bewoner was de Nederlandse taal niet voldoende machtig, waardoor deze persoon niet begrepen had wat de bedoeling was. Een andere bewoner liet weten dat hij door griep een aantal keer de afspraak voor het bepalen van het energielabel moest afzeggen.

Schending privacy

De twee vrouwen uit Almkerk weigerden echter pertinent. Eén van de vrouwen voerde onder meer als verweer aan dat zij zelf in juli 2021 in de gehuurde woning al rookmelders, volgens de handleiding, had geplaatst. Er was volgens haar ook geen noodzaak om het energielabel opnieuw te laten vaststellen, hoewel deze sinds 10 april 2022 verlopen was.

Verder stelde zij onder meer dat het achter de voordeur van de gehuurde woning háár domein is en dat het moeten toelaten van mensen die in opdracht van de woonstichting werkzaamheden in de woning komen uitvoeren, een schending is van haar privacy en persoonlijke levenssfeer.

Oordeel

De rechter ging daar echter niet in mee en stelde dat de woonstichting er belang bij heeft dat er ‘goede’ rookmelders geplaatst worden, aangezien zij de eigenaar zijn van de woning en verantwoordelijk zijn. ‘Het is dan ook logisch dat de eigenaar, en niet de huurder, bepaalt welke rookmelders worden geplaatst en dat de eigenaar deze plaatsing laat uitvoeren’, zo is te lezen in het vonnis. Volgens de rechter staat ook vast dat er op dit moment geen geldig energielabel is.

De vrouwen moesten van de rechter binnen 48 uur na de uitspraak medewerking verlenen aan de werkzaamheden van de woonstichting. Wanneer zij dit niet doen, kan de woonstichting de vrouwen verplichten hun woning te verlaten voor de duur van de werkzaamheden.

De proceskosten van 785,30 euro komen overigens ook voor rekening van de vrouwen.