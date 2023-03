Brandweer wordt in Almkerk getoetst op brandbestrijding in gebouwen

do 2 mrt. 2023, 15:11

Algemeen 116 keer gelezen

ALMKERK • In Almkerk wordt op zaterdag 11 maart een vaardigheidstoets Brandbestrijding georganiseerd.

Ieder jaar in de periode van maart tot oktober organiseert het ABWC (Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité) door heel Nederland vaardigheidstoetsen. Brandweerkorpsen beoefenen die dag hun vakbekwaamheid waarbij er ook een wedstrijdelement toegevoegd wordt. De deelnemende ploegen strijden om de prijzen, waarbij de teams met de hoogste eindscores kunnen doorstromen naar een volgende ronde.

Er zijn vaardigheidstoetsen in de klassen 112, Hoofdklasse en sinds dit jaar ook een nieuwe klasse Brandbestrijding.

Vaardigheidstoets in Almkerk

De vaardigheidstoets Brandbestrijding in Almkerk houdt in dat wordt ingespeeld op de kerntaak Brandbestrijding, in het bijzonder op brandbestrijding in gebouwen. De ploegen worden getoetst op de Basisprincipes Brandbestrijding, Situationele Commandovoering en Human Factors (stressfactoren).

Deelnemers

De deelnemende ploegen zijn afkomstig uit Hank, Werkendam, ’s-Gravenmoer, Oisterwijk, Rucphen, Oudenbosch, Zundert, Hilvarenbeek, bedrijfsbrandweer Sabic en Bergen op Zoom.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen in Almkerk tussen 08.00 en 17.00 uur. De locatie van de vaardigheidstoets zal tot de start geheim blijven. Bezoekers kunnen zich melden bij de nieuwe brandweerkazerne van Almkerk aan de Sportlaan 150.

Voor in de agenda

Op zaterdag 15 april organiseert de post Wijk en Aalburg een vaardigheidstoets in de klasse 112. De post Werkendam organiseert op zaterdag 2 september de landelijke finale in de klasse Brandbestrijding.