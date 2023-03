Altena doneert 15.000 euro voor wederopbouw getroffen gebieden in Syrië en Turkije

ALTENA • De gemeente Altena doneert een bedrag van 15.000 euro aan VNG International, voor de wederopbouw van de door aardbevingen getroffen gebieden in Syrië en Turkije.

De aardbevingen hebben naar schatting 23 miljoen mensen getroffen. Om wederopbouw mogelijk te maken, is financiële steun noodzakelijk. Door VNG International wordt geld ingezameld voor wederopbouw, waarbij wordt samengewerkt met Giro555.

Uitzondering

Financiële ondersteuning aan het buitenland is ongebruikelijk voor de gemeente Altena. ‘Deze situatie vormt echter een uitzondering vanwege de zwaarte van de ramp, het verzoek van de VNG om financiële ondersteuning te bieden en de verbinding van een klein deel van de gemeenschap in Altena met de getroffen regio in Turkije en Syrië’, schrijft het college van burgemeester en wethouders.

Het geld dat de gemeente Altena doneert, zal door VNG International worden besteed aan wederopbouw die door henzelf gecoördineerd wordt. Op deze manier is inzichtelijk waaraan de bijdrage van Altena besteed wordt.

VNG International

VNG International, de organisatie voor internationale samenwerking van de VNG, heeft de nodige ervaring met gemeentelijke wederopbouw projecten na rampen in het buitenland, bij aardbevingen, watersnoodrampen, tsunami’s en orkanen. In Turkije heeft VNG International een groot netwerk, onder meer via de zustervereniging van Turkse gemeenten. In het verleden heeft VNG International ook projecten uitgevoerd in de regio Gaziantep.