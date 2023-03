Martijn en Dick geven tips over verduurzamen van woning tijdens thematour

2023-03

ALTENA • Het verduurzamen van een woning kan veel vragen oproepen. Wat zijn de eerste stappen die je moet nemen en wat gaat het allemaal kosten? Ervaren huiseigenaren Martijn van Dijk en Dick Nederveen laten graag zien hoe zij het hebben aangepakt en delen tips en ervaringen tijdens een thematour op dinsdag 21 en woensdag 22 maart om 19.30 uur.

Tijdens de thematour van Martijn op 21 maart komen deelnemers alles te weten over hoe hij zijn jaren ‘30-woning in Werkendam heeft verduurzaamd. Dick vertelt op 22 maart over hoe hij zijn woning in Genderen aardgasvrij heeft gemaakt met een warmtepomp.

Na de rondleiding is er alle ruimte voor het stellen van vragen, zodat deelnemers aan de thematour helemaal voorbereid aan de slag kunnen gaan met hun eigen woning. Iedereen die ideeën wil opdoen voor zijn of haar eigen huis, of vragen heeft over het verduurzamen van een woning, is van harte welkom. Inschrijven kan gratis, via www.duurzamehuizenroute.nl/thematours.

Thematours

De thematours zijn een initiatief van de Nationale Duurzame Huizen Route. Tijdens deze tours leiden de huiseigenaren bezoekers rond en vertellen ze vanuit hun eigen ervaring hoe ze hun woning hebben verduurzaamd.

De rondleidingen van Martijn en Dick worden georganiseerd in samenwerking met de gemeente Altena en de provincie Noord-Brabant. Zij moedigen inwoners aan om op bezoek te gaan bij een thematour, om zo ideeën en ervaringen op te doen voor een eigen duurzaam huis. Ook op andere plekken in Noord-Brabant worden thematours georganiseerd.