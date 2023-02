Stichting Leergeld geeft ‘Schoolspullenpas’ voor agenda, rekenmachine, rugzak en meer

ALTENA • Alle ouders die in de gemeente Altena staan ingeschreven bij de Stichting Leergeld kunnen een Schoolspullenpas aanvragen.

Met die pas kunnen kinderen in het voortgezet onderwijs tot een bedrag van 80 euro spullen kopen voor het komend schooljaar. Zoals een agenda, rekenmachine, rugzak, gymkleding, sportschoenen en dergelijke. Kinderen in het basisonderwijs krijgen een pas van 30 euro.

Voor 15 april reageren

Ouders moeten voor 15 april reageren. De kinderen krijgen de Schoolspullenpas in juni per post en het bedrag kan tot eind september worden besteed. De pas werkt echt alleen bij schoolspullen, andere zaken kunnen er niet mee worden betaald.

Stichting Leergeld in Altena

In Altena helpt de Stichting Leergeld al ruim 190 gezinnen die het financieel niet breed hebben. Niet met geld, maar door de zwemles, muziekles of de contributie van een sport te betalen.

Naast de Schoolspullenpas kunnen gezinnen ook een laptop aanvragen en voor oudere kinderen een fiets en smartphone. Zodat ieder kind, ondanks geldzorgen van ouders, gewoon met leeftijdgenootjes mee kan doen.

Op www.leergeldwbo.nl/aanvraag is te zien of een gezin in aanmerking komt voor deze praktische ondersteuning.