Opwarmen koelversmaaltijden voor meeste gebruikers geen probleem, blijkt uit inventarisatie

13 minuten geleden

Algemeen 61 keer gelezen

ALTENA • Veruit de meeste gebruikers van de maaltijdvoorziening van Trema geven aan in staat te zijn om de koelversmaaltijden zelf op te warmen. Dat blijkt uit de reacties op een inventarisatiebrief, die het college naar de gebruikers van de maaltijdvoorziening gestuurd heeft.

Middels een motie werd het college begin februari door de gemeenteraad opgeroepen deze inventarisatie te houden.

Vragenlijst

De gebruikers van de koelversmaaltijden hebben daarop schriftelijk een korte vragenlijst ontvangen. De respondenten zijn in de gelegenheid gesteld om de vragenlijst schriftelijk of telefonisch te beantwoorden. 69 van de 93 gebruikers hebben de vragenlijst retour gezonden. Daarnaast hebben de vrijwillige bezorgers van Trema bij de gebruikers nagevraagd of het lukt om de maaltijden te bereiden.

Vijf mensen lukt het niet

Er zijn vijf meldingen van ouderen die, ondanks de geboden hulp, met de mantelzorger samen, aangeven dat het zelf opwarmen niet lukt

Met deze mensen is contact opgenomen en worden er verdere ondersteuningsmogelijkheden onderzocht en ingezet, schrijft het college. ‘De gebruikers of de mantelzorgers die zich gemeld hebben, zijn allen gebeld en er is besproken welk maatwerk nog verder mogelijk en ondersteunend zou kunnen zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van voorzieningen vanuit de WMO, WLZ of ZVW. We monitoren of dat tot een betere zorgsituatie inclusief verwarmde maaltijden heeft geleid.’

Positief

De overige 64 mensen die gereageerd hebben op de vragenlijst zijn positief. De respondenten geven aan dat het lukt om de maaltijden te bereiden en er werd meerdere malen aangegeven dat men positief is over de kwaliteit van de maaltijden.

Evaluatie

In het eerste kwartaal zal de warme maaltijdvoorziening door een derde partij worden geëvalueerd. De gebruikers en bezorgers zullen worden betrokken bij de evaluatie. Het college geeft aan de gemeenteraad te zullen informeren over de uitkomsten van de evaluatie.