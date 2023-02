Nieuwkomer BBB maakt campertour door Altena voor verkiezingen

ALTENA • Voor het eerst staat BoerBurgerBeweging in heel Nederland op de stembiljetten bij alle provincies en waterschappen. Op maandag 27 februari maakte BBB in Altena een campertour langs diverse supermarkten, maar ook langs boerderijwinkels in verschillende kernen waar flyers gedeeld werden en gevraagd werd of men al wist waarop te stemmen tijdens de verkiezingen.

Bij velen was stemmen voor het waterschap maar vaag. Kortweg legde BBB uit, dat het waterschap voor droge voeten in huis moet zorgen en dat er gezaaid en geoogst moet kunnen worden van het land voor voedselzekerheid.

Zorgen Pompveld

Onderweg op de koffie bij kaasboerderij De Lange Hoeve ontmoetten men boeren. Zij deelden hun zorgen over waterpeil bij het Pompveld, waar in januari veel overlast was voor de agrarische sector, en dat investeringen in bijvijvoorbeeld mestvergisting door gemeente positief ontvangen wordt, maar bij provincie vertraagt. Innovatie is daar een moeilijk punt, terwijl de vloeren wel voor 1 januari 2025 geregeld moeten zijn.

Deelnemers

De tour was met kandidaten Marco Havermans van Provinciale Staten Noord-Brabant en Hans van Mourik, Jos Vermeulen en Corine Peek van Waterschap Rivierenland. Jacoline Peek-Hamoen, voorfietser Fietsen voor m’n Eten en vrijwilliger bij BBB, leidde de kandidaten rond in Altena, dit keer niet op de fiets, maar in de BBB-camper.

Twee kandidaten uit Altena

Uit Altena staan er twee kandidaten op de lijst voor Waterschap Rivierenland: Melinda Boons uit Hank en Ronald de Haan uit Drongelen. De tour werd afgesloten bij Lunchroom ‘n Tikkie Anders in Sleeuwijk.