Fleur en Sophie maken kans op héél hoog cijfer voor profielwerkstuk: ‘Het is heel knap en inventief’

36 minuten geleden

Algemeen 98 keer gelezen

ALTENA • Astrid Steegwijk, docente bedrijfseconomie op het Altena College, wil het eigenlijk nog niet verklappen. Maar dat haar havo 5-leerlingen Fleur Kemp en Sophie van Vark uit Almkerk kans maken op een héél hoog cijfer voor hun profielwerkstuk laat ze wel doorschemeren. Dinsdagmiddag mochten de leerlingen het resultaat van hun werk presenteren in zorgcentrum Wijkestein.

‘Connect2Care’ heet het resultaat van hun profielwerkstuk. Het is een digitale tool in de vorm van een app die vrijwilligerswerk, stagiaires en zorgpersoneel met elkaar verbindt. En zo’n concreet idee is zelfs in het voortgezet onderwijs anno 2023 nog altijd iets bijzonders. Het begon voor Fleur en Sophie allemaal met een stage in Wijkestein bij Maaswaarden.

Werken in de zorg

In het vorig schoolseizoen maakten ze zo in een week kennis met het werken in de zorg. Zo liepen ze mee op bij dagbesteding, de afdeling somatiek en organiseerden ze een activiteit voor de bewoners. “Een leuk voorproefje”, zo vertelt Sophie tijdens de presentatie, waar ook directeur-bestuurder Liselotte van Bokhoven van Maaswaarden aanschuift, evenals vrijwilligerscoördinator Diana Eijkhout van Mijzo.

Toen ze in havo 5 aan de slag moesten met een profielwerkstuk, kwam de vraag vanuit de eerdere stage bij Maaswaarden weer boven. “Verzin een oplossing voor het personeelsprobleem?”. De twee meiden begonnen enthousiast met een mindmap, maar zagen al snel in dat zo’n brede casus zich moeilijk in een profielwerkstuk laat vertalen.

“De weg naar die app toe was het lastigste. We dachten eerst aan zorgrobots en we hebben ook nog enquêtes gehouden over het beeld van jongeren op de zorg. Die app hadden we ook wel bedacht, maar dat leek toch meer iets voor een hoger opgeleide student.”

Serieus aan de slag met app

Pas na aanmoediging van de docente pakten ze het idee voor de app serieus aan. Met Canva maken ze de lay-out van de app, zo vertelt Sophie. De naam Connect2Care is tweede keus, de eerste naam die ze verzonnen bleek al in gebruik. Beiden zijn inmiddels zo enthousiast over de zorg dat ze na hun havo-diploma de opleiding hbo-v gaan volgen.

Laagdrempelig

In de app kunnen vrijwilligers op zoek naar een klus, zoals met iemand koffie drinken of een wandeling maken. Vrijwilligers die enthousiast worden van werken in de zorg kunnen ook direct solliciteren op zorgvacatures die in de app worden aangeboden, met het insturen van een CV en motivatiebrief. Ook stages worden in de app geplaatst.

“Voor vrijwilligers is het laagdrempelig. Ze krijgen een overzicht van alle activiteiten, ze kunnen kiezen en zich melden bij de zorginstelling. Op de pagina ‘stages’ kunnen bijvoorbeeld hbo-v leerlingen een stage in de buurt zoeken”, zo leggen beiden uit.

Zorgorganisaties kunnen dezelfde app gebruiken om hun vacatures te plaatsen en krijgen ook inzicht in het vrijwilligersbestand. Het verder ontwikkelen van de app vraagt nog om een financier.

‘Ik zie daar echt potentie in’

De stages in havo 4 kwamen uit de koker van conrector Willem-Jan van Klinken, die graag ziet dat leerlingen zo betere inzichten krijgen in de maatschappij. Hij is ook enthousiast over de app die Fleur en Sophie hebben bedacht. “Ik zie daar echt potentie in, het is heel knap en inventief. Ik speelde nog met LEGO toen ik zestien was, maar zij maken een lay-out voor een app. Het kan zelfs voor andere organisaties worden gebruikt die met vrijwilligers werken.”

Hij wil de app aanmelden voor de KNAW onderwijsprijs voor het beste profielwerkstuk. Docente Astrid Steegwijk is niet minder enthousiast. “Er zijn maar weinig profielwerkstukken die een eindproduct opleveren. Ze hebben zelfs tasjes gemaakt en kunnen ze zo een doorstart maken.” De docenten zijn ook enthousiast over het koppelen van stages in havo 4 aan het profielwerkstuk dat havo 5-leerlingen moeten maken.

Doorstart

De doorstart zou zomaar in handen kunnen liggen bij Maaswaarden. Aan het enthousiasme van Liselotte van Bokhoven zal het niet liggen, ze adviseert de meiden om patent aan te vragen op het idee. “Ik ga dit idee inbrengen bij het platform Wonen, Zorg en Welzijn, misschien zijn daar subsidiemogelijkheden. Dit idee laten we absoluut niet doodbloeden.”