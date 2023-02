Jantine en haar team bij BonneVie helpen al tien jaar lang cliënten: ‘We proberen niet in hokjes te denken’

54 minuten geleden

Algemeen 177 keer gelezen

WIJK EN AALBURG • Het was donderdagmiddag gezellig druk bij BonneVie in Wijk en Aalburg. Wethouder Shah Sheikkariem, familie van cliënten en kennissen waren naar de boerderij gekomen om het 10-jarig bestaan van de zorgaanbieder voor mensen met een beperking te vieren.

In 2013 begon eigenaresse Jantine Vos op de Ambachtsstraat in Wijk en Aalburg met de kleinschalige zorginstelling. Hiervoor werkte ze nog bij Stichting Philadelphia. “Ik kwam erachter dat er in Wijk en Aalburg geen dagbesteding is voor mensen met een beperking. Vanuit de passie om deze mensen te helpen, ben ik toen begonnen met BonneVie. Van tevoren wist ik niet of het zou lukken om dit op te richten, maar ik wilde het in ieder geval proberen. Na verloop van tijd bleek het haalbaar om verder te gaan en na drie jaar konden we verhuizen naar het pand aan de Perzikstraat, waar we nu gevestigd zijn.”

Kleinschalig

Door de jaren heen is BonneVie flink gegroeid, al probeert men nog steeds kleinschalig te blijven. Ongeveer twintig mensen bezoeken de dagbesteding en aan zo’n vijftien mensen biedt men hulp aan huis. Men is actief in meerdere kernen van Altena, al komen de meeste cliënten uit de voormalige gemeente Aalburg.

Het team van BonneVie bestaat uit zeven begeleiders, daarnaast zijn er zeven vrijwilligers werkzaam ter ondersteuning bij verschillende activiteiten. ”BonneVie is van ons allemaal. Ik heb veel leuke mensen om me heen verzameld, waardoor het een succes geworden is. Daar ben ik heel dankbaar voor”, stelt Jantine.

Niet in hokjes denken

De groep cliënten van BonneVie is zeer gevarieerd. Zo komen er mensen met niet-aangeboren hersenletsel, een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking, maar ook mensen die (tijdelijk) begeleiding nodig hebben om daarna weer zelfstandig verder te kunnen in de maatschappij.

“We proberen niet in hokjes te denken. Daarom is iedereen die we kunnen helpen welkom. We werken met een speciale inwerkprocedure, zodat mensen al van tevoren de sfeer kunnen proeven en ervaren hoe het is om bij BonneVie te zijn. Tegelijkertijd kan het personeel dan zien of de groepscohesie goed blijft. Daar hechten we veel waarde aan.”

Groepscohesie

Met die groepscohesie zit het nu wel goed, vertelt Conny. Zij is één van de cliënten van BonneVie en geniet zichtbaar van de gezelligheid deze middag. Conny komt sinds september 2022 bij de zorginstelling in Wijk en Aalburg, nadat ze getroffen werd door een herseninfarct.

“Ik kom hier omdat ik ondersteuning nodig heb, maar ook voor de gezelligheid. Twee middagen in de week ben ik bij BonneVie en één dag in de week komen de begeleiders mij thuis helpen”, vertelt ze. “Ik kom hier met veel plezier en ga altijd met een glimlach weer naar huis. Het personeel verdient het om in het zonnetje gezet te worden”, stelt Conny, terwijl ze lachend twee confettikanonnen laat zien.

Naast Conny zit cliënt Jan, met wie ze een goede band heeft. “Jan kan erg goed puzzelen en leert het mij nu ook”, zegt ze, met een opgeloste woordpuzzel in haar handen. Jan komt al heel wat jaren bij BonneVie en waardeert de aandacht die hij krijgt van de begeleiding het meest.

Nuttige dagbesteding

Eigenaresse Jantine legt uit dat er per cliënt gekeken wordt, hoe de dagbesteding en ambulante begeleiding ingevuld wordt. “Dat verschilt per persoon en dit maakt het werk hier ook zo leuk en uitdagend. Zo is er iemand die het repareren van fietsen erg leuk vindt en mijn man, die fietsenmaker is, daarom helpt.”

BonneVie heeft veel bedrijven waarmee wordt samengewerkt, waar cliënten hun talenten kunnen inzetten. “Uit de begeleiding aan huis halen we ook veel voldoening. We krijgen soms een casus binnen waar veel moet gebeuren, bijvoorbeeld chaos in huis, ongeopende post, het ontbreken van een dag-weekstructuur. Samen met de cliënt pakken we alle aandachtsgebieden stap voor stap aan. Als de cliënt weer overzicht en regie over zijn/haar leven ervaart, is dat voor ons genieten.”

Verrassingsuitje

Na twee feestelijke middagen waarop het jubileum gevierd werd, staat er voor de cliënten nog een leuk verrassingsuitje op het programma. Het blijft echter nog even geheim wat dat uitje precies is.

Dit artikel verscheen eerder in Het Kontakt Altena van donderdag 23 februari 2023.