Kinderen van Verschoorschool geven show in ‘Kindertheater Verschoorschool’

44 minuten geleden

SLEEUWIJK • De kinderen in de onderbouw van de Verschoorschool in Sleeuwijk leerden de afgelopen weken van alles over het theater. Na een bezoek aan theater Peeriscoop in Gorinchem en veel spelen op school in het zelfgemaakte theater, bedachten de kinderen dat ze een eigen theatershow wilden maken.

Er werd een naam bedacht voor het theater, namelijk ‘Kindertheater Verschoorschool’, en een naam voor de show: ‘De worden wat je wil show’. Want in het theater, op het podium, kun je eigenlijk alles worden wat je wil. Van acteur, tot danseres of muzikant. Er werden optredens bedacht door de kinderen en tickets uitgedeeld aan familie en andere belangstellenden.

Vrijdag was het dan zover. De kaartjes werden gecontroleerd bij de deur, er werd popcorn en drinken verkocht en alle mensen kregen een plekje in de theaterzaal. Alle optredens kregen een groot applaus en aan het einde van de show kregen de leerlingen een staande ovatie. Voor hun inzet kregen ze van de school mooie bloemen mee naar huis, net als de artiesten in een echt theater.