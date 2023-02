Werkzaamheden in Almkerk: Broekgraaf, De Laagt en Bloemweg onder handen genomen

do 23 feb 2023, 16:42

ALMKERK • In Almkerk vinden de komende maanden verschillende (weg)werkzaamheden plaats. De Broekgraaf, De Laagt en de Bloemweg worden onder handen genomen.

De eerste werkzaamheden vinden plaats op de Broekgraaf. Hier wordt in het tweede kwartaal van 2023 de asfaltconstructie vervangen. Waar dat nodig is maakt de gemeente de bermverharding veiliger. Ook wordt er gekeken naar het aanleggen van passeerplaatsen. De kruisingsvlakken worden voorzien van een plateau en in het najaar worden er een aantal bomen in de berm geplant.

Van De Laagt wordt de hele asfaltconstructie en fundering vervangen. Dit gebeurt in het derde kwartaal van 2023. Aan de indeling van de weg verandert niets. Daarnaast wordt de capaciteit van de persriolering vergroot.

Aan de Bloemweg worden de hele asfaltconstructie en fundering vervangen. Aan de indeling van de weg verandert ook hier niets. Nabij de Uppelsche Hoek worden rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden staan allemaal gepland voor het derde kwartaal van 2023.