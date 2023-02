Altena start met verwijderen van grafstenen op opgezegde of verlopen graven

20 minuten geleden

ALTENA • De gemeente Altena start binnenkort op gemeentelijke begraafplaatsen met het verwijderen van grafstenen op graven die opgezegd en/of verlopen zijn.

Rechthebbenden hebben een brief van de gemeente gehad waarmee het grafrecht verlengd of opgezegd kon worden. Als toen gekozen is voor opzeggen van het recht, ook al is deze keus al langer geleden, wordt de grafsteen nu verwijderd.

Graven pas later geruimd

De gemeente verwijdert de grafstenen, maar ruimt de graven nog niet meteen. Dat gebeurt pas wanneer er iemand op die plek begraven wil worden, of wanneer de gemeente een gedeelte wil herinrichten.

Grafstenen die verwijderd zullen worden, zijn binnenkort te herkennen aan een rode sticker.