Merwedebrug gaat een nacht dicht: Rijkswaterstaat voert veiligheidstesten uit

38 minuten geleden

WERKENDAM • De Merwedebrug gaat opnieuw een nacht dicht. Ditmaal van maandag 6 maart 22.00 uur tot dinsdag 7 maart 05.00 uur. Rijkswaterstaat voert dan veiligheidstesten uit aan de Merwedebrug.

De A27 sluit deze nacht in beide richtingen. Dit zal zijn tussen de afslag Werkendam (23) en Industriegebied Avelingen (24) (richting Utrecht) en tussen Avelingen (24) en Nieuwendijk (22) (richting Breda).

Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid. Via www.rwsverkeersinfo.nl is te zien welke omleidingen van toepassing zijn.