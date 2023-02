Vervangende nieuwbouw Gilde Vakcollege Techniek gaat van start

wo 22 feb 2023, 10:04

Algemeen 104 keer gelezen

GORINCHEM • De voorbereidingen voor de nieuwbouw van het Gilde Vakcollege Techniek aan de Haarweg in Gorinchem gaan binnenkort van start. Het schoolbestuur van stichting CVO-AV is overgegaan tot gunning van het nieuwbouwproject.

De nieuwbouw van het schoolgebouw voor het Gilde is een belangrijke stap in de realisatie van de Regionale Beroepen en Innovatiecampus (RBIC) in Gorinchem.

Met het definitief gunnen van het nieuwbouwproject ‘vervangende nieuwbouw Gilde Vakcollege Techniek’ rondt het schoolbestuur van stichting CVO-AV het aanbestedingsproces af. Het project is gegund aan een drietal aannemers: bouwbedrijf Burgland Bouw BV voor de bouwkundige werkzaamheden, Bink Elektro voor de elektrotechniek en Klimaatservice Holland voor werktuigkundige zaken. Door de realisatie van het project wordt een start gemaakt met de eerste fase om te komen tot een regionale beroepencampus in Gorinchem-Noord. Dit past binnen de visie van de gemeente Gorinchem om als onderwijsstad een maximaal innovatief, duurzaam en kansrijk onderwijsklimaat te faciliteren.

Passende huisvesting

Wethouder onderwijs Attie Mager is blij met de nieuwe stap: “Ik ben verheugd dat de bouw van het nieuwe schoolgebouw van start gaat. We streven in Gorinchem als onderwijsstad naar een hoge onderwijskwaliteit. Passende huisvesting is daarvoor een voorwaarde. Goed onderwijs begint met goede en toekomstbestendige schoolgebouwen. Samen met het schoolbestuur van Stichting CVO-AV, HEVO en andere betrokken partners zijn we tijdens een constructief proces tot een goed resultaat gekomen.”

Samenwerking

Ook bij stichting CVO- AV is men erg tevreden. Directeur van het Gilde Vakcollege Techniek Krijn Redert: “We zijn blij dat het Gilde nu het gebouw krijgt dat laat zien waar we voor staan: innovatief vakmanschap. We kunnen zo dadelijk in het nieuwe schoolgebouw nog beter onze technische onderwijsvisie vormgeven en daarmee de broodnodige technische medewerkers voor de regio opleiden. We waarderen de inzet van de gemeente Gorinchem in dit hele proces. Ook zij zien het belang van goed technisch onderwijs voor deze gemeente en regio en hebben zich sterk gemaakt voor de realisatie van dit prachtige schoolgebouw, dat voor onze leerlingen niet alleen een lesplaats, maar ook lesmateriaal is: een energieneutraal gebouw waarin de nieuwe technieken prominent een plaats krijgen.”

Impuls

Stichting CVO-AV ziet ook veel voordelen in de plaats waar het nieuwe Gilde Vakcollege Techniek komt. Henri van Breugel, bestuurder van CVO-AV: “De vorming van de beroepencampus in Gorinchem-Noord krijgt met de komst van het Gilde een flinke impuls. Dit geeft enorme kansen voor intensivering van de samenwerking tussen scholen en met bedrijven. Op de campus kan men elkaar snel en gemakkelijk vinden en kan het onderwijs flexibel en nog aantrekkelijker georganiseerd worden”.

De gemeente Gorinchem is verantwoordelijk voor de huisvesting van basisonderwijs en voortgezet onderwijs (inclusief speciaal voortgezet onderwijs) in Gorinchem en draagt financieel bij aan de totstandkoming van het nieuwe schoolgebouw. Het toekomstige schoolgebouw, dat aan de Haarweg in Gorinchem wordt gerealiseerd, zal duurzaam en toekomstbestendig worden ontwikkeld. Het gebouw voldoet daarmee aan de gemeentelijke ambitie om energie-neutrale schoolgebouwen te realiseren. De verwachting is dat het nieuwe schoolgebouw vanaf 1 januari 2025 in gebruik wordt genomen.

Gilde Vakcollege Techniek

Gilde Vakcollege Techniek is met ruim 700 leerlingen één van de grootste techniekscholen van Nederland. Als één van de weinige scholen in Nederland biedt de school alle technische richtingen aan. Daarnaast biedt de school onderwijs in de niveaus basis, kader, gemengde leerweg en de unieke techniekhavo.

Tevens kunnen leerlingen een MBO niveau 2 en 3 BBL volgen. Ook heeft het Gilde een zeer succesvolle NIL- lasopleiding, waarbij personeel van de bedrijven uit de regio wordt opgeleid.