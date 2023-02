Aantal woningen in Altena met zonnepanelen in jaar tijd hard gestegen

ALTENA • Het aantal woningen met zonnepanelen in Altena, is in een jaar tijd hard gegroeid. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Op 1 juli 2021 hadden nog 4.571 woningen zonnepanelen, een jaar later waren dit er 5.983. Deze toename van 1.412 woningen met zonnepanelen, betekent een stijging van 30,9 procent.

Op 1 juli 2022 hadden 26,19 procent van alle woningen in Altena zonnepanelen.