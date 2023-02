SmartLinks, een praktijk voor hoogbegaafdheid, in Nieuwendijk opent haar deuren

50 minuten geleden

Algemeen 94 keer gelezen

NIEUWENDIJK • SmartLinks, een praktijk voor hoogbegaafdheid, in Nieuwendijk opent op zaterdag 4 maart haar deuren. Dit is de eerste dag van de ‘Week van de Hoogbegaafdheid’, die loopt tot en met zondag 12 maart. Het doel van deze speciale week is het verspreiden van kennis over hoogbegaafdheid.

“En daarom is juist deze zaterdag 4 maart ook de perfecte dag om op onze nieuwe locatie de deuren te openen van ons nieuwe pand in Nieuwendijk,” aldus Nicole Links, eigenaresse van SmartLinks.

Nicole is in september 2016 gestart met haar eigen praktijk SmartLinks. Het begon allemaal bij haar thuis in een mooi, maar al gauw veel te klein, bijgebouwtje in haar eigen achtertuin. Een praktijk waar ze een plek creëert voor kinderen met (een vermoeden van) hoogbegaafdheid om zichzelf te mogen zijn, uitdagingen kunnen opzoeken en mogen leren wat hen helpt om lekkerder in je vel te zitten. Dit doen ze door middel van individuele begeleiding, peergroepen en begeleiding en training aan ouders en/of docenten.

Dagbegeleiding

Vanaf september 2018 draait SmartLinks ook dag-begeleidingsgroepen voor hoogbegaafde thuiszitters. Dit doet Nicole tegenwoordig niet meer alleen. Inmiddels heeft ze een heus team met fijne mensen om haar heen. Samen met hen, werkt Nicole om de kinderen die uitgevallen zijn op school op te vangen. Helaas groeit het aantal leerlingen dat thuis komt te zitten nog altijd. En daarom is het zo fijn dat zij voor hen nu zo’n mooie plek hebben kunnen realiseren.

Event

“Wij zijn super trots op het resultaat en dat willen wij heel graag laten zien”, stelt Nicole. “Gekscherend noemen we het al ‘ons event’ en eigenlijk is dat niet eens gelogen. Onze deuren zijn die zaterdag geopend van 12.00 tot 17.00 uur en er zullen diverse stands te zien zijn van onze aanvullende collega praktijken: Beweegwereld, Blauwprint, Een intense reis, Peers en Paarden, Speeljevaardig, Stichting IQ+ en Talentissimo.” Femke Hovinga, van Talentissimo, zal het nieuwe pand om 13.00 uur officieel gaan openen.

Veiling

“Ik vergeet bijna het belangrijkste nog te vertellen”, gaat Nicole verder. “Want onze eigen kinderen van de Peer- en HB Tienergroepen en de Dag-begeleidingsgroep hebben zich de afgelopen weken bezig gehouden met kunst. Deze kunstwerken worden tijdens ons event tentoongesteld en hierdoor wordt er dus gelijktijdig met de opening van het pand, óók een heus SmartLinks museum geopend. Alle kunstwerken zullen zaterdag 4 maart om 15.00 uur geveild worden. Maar vóór die tijd heeft u dus nog ruim de gelegenheid om uw keuze te maken”, knipoogt Nicole.

“We doen dit natuurlijk niet voor de lol, nou ja, ook wel een beetje. Maar de opbrengst van deze veiling, gaan we gebruiken voor de aanschaf van een mooi speeltoestel in de tuin die we willen verwerken in een eetbaar struweel voor onze kinderen”, aldus de eigenaresse van SmartLinks.