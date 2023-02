AltenaLokaal wil oplossing voor parkeerdruk en onveilige fietssituatie bij sportpark De Zwaaier in Werkendam

di 21 feb 2023, 13:39

WERKENDAM • De verkeersveiligheid en parkeerdruk rondom sportpark De Zwaaier in Werkendam moet nu echt aangepakt gaan worden, stelt fractievoorzitter Philip den Haan van AltenaLokaal.

‘Al een aantal jaren ligt er rondom dit sportcomplex en haar aanrijroutes een ieder jaar groter wordend integraal vraagstuk over verkeersveiligheid en parkeerdruk. Hier is op verschillende manieren en ook door andere politieke partijen eerder aandacht voor gevraagd’, schrijft Den Haan in schriftelijke vragen aan het college.

Wanneer Kozakken Boys thuiswedstrijden op De Zwaaier speelt treedt er een parkeerprobleem op. Het parkeerterrein biedt niet voldoende plaats aan alle auto’s van de bezoekers, waardoor vaak de groenstroken rondom het complex gebruikt worden als parkeerplaats.

‘Dit parkeerprobleem is er, blijft er en wordt wellicht nog groter nu ook de (’illegaal’) gebruikte groenstroken anders zijn en worden ingericht’, stelt Den Haan. Hij is daarom van mening dat er snel een oplossing moet komen.

Fietspad

Hiernaast vraagt Den Haan ook aandacht voor de onveilige fietssituatie van, naar en langs het sportcomplex. ‘Een modern aangelegd fietspad dat eindigt in de fietsenstalling van Kozakken Boys lijkt een misser en roept nog altijd vragen op. De vraag om een beter fietspad en dus ook een veiliger fietspad van, naar en langs het sportpark wordt nu echt noodzakelijk’, stelt hij.

‘Met de totstandkoming van de bouw van woningen ‘Achter de Schans’ werd ons inziens gewerkt aan een veilig fietspad, zoals eerder omschreven’, aldus de fractievoorzitter van AltenaLokaal.

Den Haan wil daarom van het college van burgemeester en wethouders weten wat de stand van zaken is. Ook roept hij het college ertoe op om het bestuur van Kozakken Boys in te lichten over de stand van zaken.