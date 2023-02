Vmbo Schans organiseert inschrijfdagen voor nieuwe brugklasleerlingen

di 21 feb 2023, 10:58

SLEEUWIJK • Vmbo Schans in Sleeuwijk organiseert op dinsdag 14 en woensdag 15 maart inschrijfdagen voor nieuwe brugklasleerlingen.

Persoonlijk contact vindt men op Schans erg belangrijk en daarom kunnen ouders/verzorgers hun kind aanmelden voor de inschrijfdagen via de website.

Leerlingen met een vmbo basis, kader, gemengd of theoretisch advies zijn van harte welkom bij Schans, een kleine vmbo school met veel aandacht voor iedere leerling. Een school waar iedereen wordt gezien. Waar leren wordt gecombineerd met doen in de praktijk. Er zijn stages in elk leerjaar, werkweken naar Texel en Overijssel, toffe excursies naar dierentuinen en musea en de school organiseert gezellige schoolfeesten.