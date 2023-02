Foto’s

Praalwagens en veel gezelligheid in Knusterooiersland en Klaiendam

zo 19 feb 2023, 15:43

Algemeen 227 keer gelezen

HANK/DUSSEN • In Knusterooiersland (Hank) en Klaiendam (Dussen) was het zaterdag gezellig druk bij de carnavalsoptochten.

In Hank begon de optocht in de Kerkstraat, nadat burgemeester Egbert Lichtenberg de sleuteloverdracht voltrokken had.

In Dussen leidde Prins Bies de optocht vanaf het Vrijheidsplein. Hij werd gevolgd door meerdere mooie praalwagens.

Fotograaf Bart Stoutjesdijk maakte een sfeerreportage voor Het Kontakt.