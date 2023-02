Duik in de fascinerende wereld van het bodemleven: Marie-José Meertens geeft lezing bij Tuinclub Altena

ALMKERK • Marie-José Meertens verzorgt op maandagavond 27 februari voor Tuinclub Altena een lezing over wat aan de basis staat van een tuin: het bodemleven.

Tuinliefhebbers zijn altijd bezig hun tuin zo mooi mogelijk te maken. Prachtige sierplanten met veel bloemen en gezond blad is het doel; als het een moestuin betreft is het streven een flinke oogst van goed smakend fruit en heerlijk verse groente. De bodem is hierbij erg belangrijk en letterlijk de basis van onze tuin.

Vaak realiseren mensen zich onvoldoende niet alléén in de tuin aan het werk te zijn. Talloze grotere en kleinere organismen - zichtbaar en onzichtbaar met het blote oog - leven in de bodem. Zij bepalen voor een groot deel wat er boven de grond, in de tuin, gebeurt. Sommige organismen zijn vrienden van tuinliefhebbers, anderen hebben het minder goed met de tuin voor.

Fascinerende wereld

In deze lezing neemt Marie-José Meertens de bezoekers mee in de fascinerende wereld van het bodemleven. Bacteriën, schimmels, eencelligen, wormen, pissebedden, mollen en nog veel meer komen tijdens deze lezing aan bod. Zij staat stil bij hun betekenis voor de plantengroei en vertelt wat men kan doen om het bodemleven en daarmee de tuin zo gezond mogelijk te maken.

Locatie

De lezing wordt gehouden in de Almzaal van de Hervormde kerk, Kerkstraat 14, in Almkerk. De lezing start om 20.00 uur. Entree is 5,00 euro, inclusief koffie of thee. Leden hebben gratis toegang.