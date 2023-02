Brandweerman Jaap Vink gaat na 44 jaar met pensioen: ‘Je maakt heftige dingen mee’

zo 19 feb 2023, 13:02

Algemeen 138 keer gelezen

WERKENDAM • Het dorp Werkendam mag van geluk spreken dat afgelopen zaterdag geen brand is uitgebroken. Die dag was het Werkendamse corps namelijk op pad voor het afscheid van Jaap Vink, de brandweerman die maar liefst 44 jaar aan het corps was verbonden. Een unicum, in een nog niet zo ver verleden moest een brandweerman op de leeftijd van 55 jaar verplicht stoppen. Vink plakte daar nog eens acht jaar aan vast.

“Ik had een vakantiebaantje bij bloemist Jan Burghout in Werkendam, hij zat ook bij de brandweer. Is dat niets voor jou, zo vroeg hij een keer. Je moest in die tijd solliciteren bij brandweercommandant Hans van Leeuwen en je moest in het dorp werken. Eerst een gesprek en dan werd je gekeurd. Dat was bij dokter De Bruijn en dat stelde toen niet zoveel voor. Terwijl hij zelf altijd sigaretten rookte, vroeg hij dan of je rookte of dronk. Ook nam hij je bloeddruk af en klopte een keer op je knieën. Daarna moest de burgemeester jouw sollicitatie nog goed keuren”, zo kan Vink zich nog goed herinneren.

Aan de kruisstraat

Zo trad hij 1 september 1979 aan als brandweerman. Hij woonde in die jaren op de Hoogstraat bij zijn ouders thuis. De brandweerkazerne stond toen nog om de hoek aan de Kruisstraat. “We hadden nog geen eens piepers in die tijd, overdag ging de sirene op de Maranathakerk af bij brand. Voor de nacht had je een bel in huis, maar die heb ik nooit gehad, omdat we al snel daarna een pieper kregen. In die tijd werd ik gewoon door Piet Paans uit bed gebeld en rende dan snel naar de Kruisstraat. Brandweerman Aai Kant woonde aan de Loze Stoep en had als enige een sleutel van de kazerne. Maar als je eerder was, mocht je het ruitje van de deur intikken. Ik weet nog zo goed dat hij aankwam rennen en riep dat ik het ruitje niet mocht inslaan. Dat vond hij maar lastig, omdat hij het weer moest herstellen.”

Eerste brand

Ook zijn eerste brand weet hij nog goed, dat was bij woninginrichting Visser op de Hoogstraat. “Dat was overdag, volgens mij in december. Binnen was alles uitgebrand, echt alles was verloren. Nu rukken we altijd uit met zes man op de wagen, maar in die begintijd wilde altijd iedere brandweerman mee.”

Andere grote branden die Vink noemt zijn bij Meulenberg op de Kerkstraat, hooibroei in een schuur bij Verschoor en bij boer Van Drunen aan de Werkensedijk. Zelfs op de avond van zijn verloving rukte hij uit voor een rietbrand aan de Kijfhoek. Na zijn vakantiebaantje bij Burghout ging Jaap Vink aan de slag als timmerman bij Ritmeester. In 1985 kreeg hij een baan bij een bedrijf in Vuren en kon hij minder snel uitrukken bij een brand in het dorp.

Meest heftige brand

Het meest heftige dat hij in die 44 jaar meemaakte, was de grote brand in 2021 bij timmerbedrijf Hoogendoorn. Daarbij kwamen drie mensen om het leven. “Toen wij arriveerden, sloegen de vlammen al uit het dak en moesten we direct volop blussen. Je moet altijd aan je eigen veiligheid denken, maar we wisten ook pas later dat er nog mensen in het pand waren. We moesten wachten tot de brand uit was en het veilig was om hen te zoeken.”

Na zo’n heftige brand is er direct hulp voor de brandweerlui vanuit de regio. In het verleden bleef de nazorg beperkt tot wat langer met elkaar napraten na een brand of ongeval. “Je maakt altijd heftige dingen mee, zoals verkeersongevallen, waarbij mensen zijn overleden.” Zo was hij jaren terug betrokken bij de ontploffing op een jacht in de Biesbosch, waarbij slachtoffers vielen. Door de jaren heen is het werk van de brandweer verschoven van branden blussen naar meer hulpverlening.

Veel professioneler

In de voorbije 44 jaar is de brandweer volgens Vink veel professioneler geworden, dat geldt ook voor materiaal. Ook het onderscheid tussen de vrijwillige en beroepsbrandweer is minder groot. Mooie herinneringen heeft Vink aan de brandweerwedstrijden. Zo werd hij met het korps in 2007 zelfs Nederlands Kampioen en volgde een huldiging op het gemeentehuis in Werkendam. “De brandweer heeft me altijd getrokken. Het was altijd een gezellige club en er viel nooit een onvertogen woord. We oefenden iedere maandagavond en de laatste jaren was ik meer een mentor voor de jongeren.”

Vaders en zonen

Zo zit zijn zoon Laurens inmiddels dertien jaar bij het Werkendamse korps. Overigens was Vink niet de enige die zijn ‘brandweergenen’ doorgaf aan zijn zoon. Op zeker moment telden het korps in Werkendam zes vaders met hun zes zonen, daarvan is er na het afscheid van Vink en collega Van den Heuvel nu nog één over.

Jaap Vink

Jaap Vink (63 jaar) was 44 jaar lid van het brandweercorps in Werkendam. Op 1 februari 2019 ontving hij een oorkonde voor zijn veertig jarig jubileum bij de brandweer, een unicum onder de brandweermannen in Nederland. Tevens kreeg hij dat jaar een Koninklijke Onderscheiding. Officieel nam hij op 1 februari van dit jaar afscheid, samen met collega brandweerman Gerard van den Heuvel.