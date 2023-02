Op reis met Stichting Vakantieweek Gehandicapten: er is nog plaats voor nieuwe gasten

za 18 feb 2023, 18:43

Algemeen 91 keer gelezen

ALTENA • Stichting Vakantieweek Gehandicapten organiseert al ruim 50 jaar een vakantieweek voor mensen uit Altena en de Langstraat, met een zorgbehoefte. Er is dit jaar nog plaats voor nieuwe gasten.

De vakantieweek is een week vol ontmoeten, wandelen, winkelen, uitjes, markt en met elkaar eten. Deze vakantieweek vindt plaats in het Nieuw Hydepark in Doorn, voorheen het Roosevelthuis. Ook in 2023 hoopt men weer op reis te gaan en wel van 25 maart tot en met 1 april.

Vrijwilligers

Stichting Vakantieweek Gehandicapten is geheel in handen van vrijwilligers en ook de begeleiding in deze week wordt gerund door een grote groep van 35 vrijwilligers, die hier veelal een week vrij van hun werk voor nemen. Binnen de groep vrijwilligers is ook een aantal gediplomeerd verpleegkundigen/verzorgden aanwezig.

Onvergetelijke vakantieweek

Het doel van de vakantieweek is mensen met extra zorgbehoeften, maximaal 40 gasten, een onvergetelijke vakantieweek te bezorgen. De stichting heeft ook als doel om de kosten voor de gasten zo laag mogelijk te houden, zodat deelname aan de vakantieweek voor zoveel mogelijk mensen een mogelijkheid is en blijft. Voor dit jaar bedragen de kosten 500 euro per persoon voor deze geheel verzorgde week.

Omdat er dit jaar nog plaatsen voor nieuwe gasten zijn, roept de stichting op om gezellig mee op reis te gaan. Iedereen, wel of niet kerkelijk meelevend, is van harte welkom om zich op te geven. De mogelijkheid bestaat ook om als echtpaar mee te gaan, als één van beiden extra lichamelijke zorg nodig heeft.

Meer informatie

Voor meer informatie over de geboden zorg en voor de procedure van aanmelding, kan contact worden opgenomen met Adriaan Paans (0183-442794). Algemene informatie over de vakantieweek is verkrijgbaar bij Anita Hilbink (06-10149160).