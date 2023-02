Open Havendag Gorinchem keert dit jaar terug: inschrijven is geopend

REGIO • Na drie coronajaren zonder Open Havendag, keert het evenement op zaterdag 13 mei terug in de Gorcumse binnenstad. De braderie luidt al jaren de start van het recreatieve vaarseizoen in.

Dit maakt het tot een begrip in de wijde regio van Gorinchem en de plek om je bedrijf aan het publiek te laten zien, of om je oude spullen te verkopen.

De Open Havendag kent al jaren een grote diversiteit aan deelnemers. Bezoekers kunnen struinen langs gezellige kraampjes met tweedehands scheepsartikelen en rommelmarktspullen, kennismaken met verschillende bedrijven en toeristische trekpleisters, meedoen aan één van de vele demonstraties en genieten van lekker eten en drinken bij de foodtrucks.

Ook dit jaar kan het evenement weer rekenen op oude, vertrouwde deelnemers én nieuwe concepten. Het terrein Buiten de Waterpoort verandert deze editie in een spectaculair defensieplein, want de Koninklijke Marine komt voor het eerst samen met de Koninklijke Landmacht. De ritmische trommels van de Drakenbootraces keren terug. En voor de allereerste keer sluit de Waterboulevard aan bij de Open Havendag. Hier volgen bezoekers gratis workshops of activiteiten in, op en rondom het water.

De inschrijfperiode voor de Open Havendag is inmiddels geopend. Bedrijven of particulieren die willen deelnemen, kunnen het digitale inschrijfformulier invullen via www.lingehavengorinchem.nl.