Altena relatief veilige gemeente voor autobezitters: aantal auto-inbraken gedaald

23 minuten geleden

Algemeen

ALTENA • Altena was voor autobezitters in 2022 een veiligere gemeente dan een jaar eerder. Het aantal auto-inbraken daalde namelijk met 15,4 procent. Dit blijkt uit de meest recente politiedata.

In 2022 werd er in 33 auto’s ingebroken. In 2021 waren er nog 39 auto-inbraken in Altena. De daling van het aantal auto-inbraken in Altena ligt niet in lijn met de landelijk trend. In Nederland werd in 2022 namelijk 43.200 keer in een auto ingebroken en dat is een stijging van 11,8 procent ten opzichte van 2021.

Na Zuid-Holland (11.355) en Noord-Holland (9.832), vonden in Noord-Brabant (6.689) de meeste auto-inbraken plaats.