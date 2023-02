Altena Experience op het Altena College: ‘Ik zie alleen maar lachende gezichten’

SLEEUWIJK • “Ik zie hier alleen maar lachende gezichten!” Een moeder van een achtstegroeper wordt zelf ook blij van alle enthousiaste leerlingen na afloop van de Altena Experience op het Altena College: de doe-middag voor groep 7 en 8.



Ook de docenten van het Altena Collega hebben genoten van het enthousiasme van de leerlingen. Docent beeldende vorming Dirna Boll postte op de instagrampagina ‘altenacollegekunst’ met trots foto’s van de prachtige kunstwerken, die de leerlingen tijdens de Experience Creatief gemaakt hebben.

Tijdens de Altena Experience is er voor ieder wat wils. Of je nu technisch bent, creatief, sportief of juist alles wilt weten over de wereld van vroeger en nu: het zit er allemaal in. Conrector Hilde van Haaften kijkt terug op een ontzettend leuke doe-middag: “Het leuke van deze doe-middag is dat leerlingen kunnen kiezen voor de Experience die het dichtst bij hun interesse ligt, maar ook kennismaken met andere vakken die je krijgt als brugklasser of tweedeklasser. We hopen dat de leerlingen hebben ervaren hoe leuk het is om leerling op het Altena College te zijn.”

Inschrijfdagen

Het programma voor leerlingen van groep 7 en 8 is op de meeste middelbare scholen bijna afgelopen en de achtstegroepers gaan zich nu richten op het inschrijven bij hun nieuwe school. Het Altena College organiseert inschrijfdagen - met inloop op een tijdstip naar keuze - op dinsdag 14 maart (18.00 tot 20.00 uur) en woensdag 15 maart (16.00 tot 20.00 uur). Kijk voor meer informatie op www.altenacollege.nl.