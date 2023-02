Scholen aan elkaar gewaagd bij Verkeersquiz: ‘Dit hebben we nog nooit meegemaakt’

vr 17 feb 2023, 12:09

Algemeen 133 keer gelezen

NIEUWENDIJK • De spanning was woensdag te snijden in dorpshuis Tavenu in Nieuwendijk. Vijf basisscholen stonden in de finale. Ze waren als sterksten te voorschijn gekomen uit de vijf voorronden. In totaal deden negentien scholen mee aan deze de verkeersquiz die Stichting Verkeersveiligheid Altena voor de scholen organiseerde.

Na dertig vragen stond de einduitslag niet vast. De juryleden Wim Gouda en Marleen Goedhart constateerden dat tweemaal twee scholen gelijk waren geëindigd. “Dit hebben we nog nooit meegemaakt, dat we twee barrages moeten doen”, stelde ‘quizmaster’ Ben Wirken vast. De Morgenster uit Sleeuwijk en De Halm uit Almkerk waren gelijk op de eerste plaats geëindigd. De Bolderik uit Hank en Basisschool Oudendijk met hetzelfde puntenaantal op plaats drie.

Ook bij de extra vragenronden bleef het spannend. Uiteindelijk konden toch de prijzen worden verdeeld. De Morgenster bleek iets geraffineerder dan De Halm waardoor de Almkerkse school op plaats twee eindigde. De Bolderik kwam als beste uit de bus voor plaats drie, waardoor Basisschool Oudendijk net buiten de top drie viel.

Geldprijs

Alle vijf scholen kregen naast een beker ook een geldprijs. De hoogste (500 euro) ging in de zakken van De Morgenster, die ook de grote wisselbeker uit handen van agent Steven kreeg overhandigd. Een mooie revanche voor de Sleeuwijkse jeugd want in 2020 eindigde de school in de finale nog op de laatste plaats (vijfde). Er ging natuurlijk een groot gejuich op. De leerkrachten Esther Noten en Nienke Witte, die met hun leerlingen flink hadden geoefend voor het op handen zijnde verkeersexamen en zodoende daarvan de vruchten plukten, waren er maar blij mee.

Wat ze met de geldprijs gaan doen? Daar moeten ze nog over debatteren. “Heel eerlijk gezegd wisten we niet dat we een geldprijs konden winnen. We weten dus nog niet wat we met het geld gaan doen. Het zou leuk zijn als de kinderen iets bedenken.” Voor alle leerlingen die meededen was er een presentje in de vorm van een schrijfboekje en voor de winnende leerlingen was er nog een setje noodverlichting voor de fiets.

Nieuwe editie onzeker

Ook dit jaar kwamen de soms moeilijke en o zo listige quizvragen uit de koker van secretaris Wim van der Kolk. Voor de tiende keer stelde hij ze samen. Of het levenswerk van de 73-jarige Eethenaar ook volgend jaar weer op de schoolagenda’s komt te staan is nog onduidelijk. Niet alleen de jaren van Van der Kolk gaan meespelen, maar ook het voortbestaan van Stichting Verkeersveiligheid Altena is in het geding. “Er is momenteel geen goede communicatie met de gemeente Altena. Dat is jammer en dat is wel een onderdeel om door te kunnen gaan”, benoemt Van der Kolk de huidige situatie.

Uitslag Verkeersquiz 2023: 1. De Morgenster, Sleeuwijk, 2. De Halm, Almkerk, 3. De Bolderik, Hank, 4. Basisschool Oudendijk en 5. Sigmondschool, Werkendam.