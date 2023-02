Lokale belastingen binnenkort weer in de brievenbus: SVHW verstuurt aanslagen

do 16 feb 2023, 12:51

Algemeen 106 keer gelezen

ALTENA • Eind februari verstuurt SVHW namens gemeente Altena de jaarlijkse lokale belastingaanslagen, via MijnOverheid en per post. Bij twijfels over de WOZ-waarde van een (niet)woning, kan gebruik gemaakt worden van een persoonlijk WOZ-bezwaarformulier. Zo is bezwaar maken tegen de WOZ-waarde eenvoudig en snel geregeld.

SVHW stelt de WOZ-waarde zo zorgvuldig mogelijk vast op basis van de beschikbare en verzamelde gegevens. De afgelopen jaren zijn de huizenprijzen flink gestegen. SVHW kijkt naar de marktwaarde van een (niet)woning op 1 januari 2022. Daarom kan de WOZ-waarde hoger of lager zijn dan de actuele waarde. Wanneer er twijfels zijn over de juistheid van de WOZ-waarde, kan in het taxatieverslag worden nagekeken welke gegevens gebruikt zijn. Als er aanpassingen nodig zijn, kan men via het online WOZ-bezwaarformulier direct kosteloos bezwaar maken.

Inloggen

MijnOverheid biedt toegang tot berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken van verschillende overheidsorganisaties. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. Inwoners en bedrijven die voor SVHW zijn aangemeld bij MijnOverheid, ontvangen hun aanslag lokale belastingen digitaal via de Berichtenbox. Inloggen in de Berichtenbox gaat dit jaar met de DigiD app of met sms-controle. De belastingaanslag liever per post ontvangen? Dan moet men zich zelf afmelden bij MijnOverheid. SVHW kan dit niet regelen.

Vragen over lokale belastingen?

Informatie over de lokale belastingen staat op www.svhw.nl. Hier staan ook de antwoorden op de meest gestelde vragen. Voor degenen die hun vragen liever telefonisch stellen, heeft SVHW van 8 februari tot en met 3 maart de telefonische openingstijden verruimd.

SVHW is bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur via 0186-577222, of 0800-0200873.