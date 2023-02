Inwoners van Altena bepalen voor één dag waar wijkagenten en boa’s worden ingezet

11 minuten geleden

Algemeen 49 keer gelezen

ALTENA • Inwoners van de gemeente Altena mogen op dinsdag 7 maart zelf bepalen waar de wijkagenten en boa’s deze dag worden ingezet. Met de actie vragen de politie en de gemeente aandacht voor het belang van melden van overlastgevende situaties.

“Het melden is belangrijk voor de veiligheid in onze gemeente”, stelt men. Daarom kunnen mensen tot 28 februari doorgeven waar het goed is dat de politie en boa komen kijken. Op 7 maart pakken wijkagenten en boa’s zoveel mogelijk meldingen op en als het mogelijk is ondernemen ze direct actie.

Suggesties kunnen via dit formulier doorgegeven worden aan de gemeente Altena.