Kopers van een woning in Altena betaalden vorig jaar fors meer dan in 2021

48 minuten geleden

Algemeen 105 keer gelezen

ALTENA • Hoewel de huizenprijzen momenteel langzaam weer dalen, steeg de koopprijs voor een woning in Altena vorig jaar nog hard. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

In 2021 betaalden kopers van een woning in Altena gemiddeld nog 357,8 duizend euro. Een jaar later, in 2022, was de gemiddelde prijs voor een koopwoning in Altena 402,8 duizend euro. Dit betekent een stijging van 12,6 procent.