Nooduitgangen sporthal De Jager in Giessen weer vrij, opknapbeurt wordt gepland

di 14 feb 2023, 16:40

Algemeen 108 keer gelezen

GIESSEN • Het college van burgemeester en wethouders is bekend met de slechte staat van de sanitaire voorzieningen in sporthal De Jager te Giessen. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen die Vrije Volkspartij Altena (VVA) eerder stelde.

‘In overleg met de verenigingen die gebruik gaan maken van de voormalige ruimte van de Altena Road Runners, wordt een plan opgesteld voor een opknapbeurt. Bij de afweging welke onderdelen voor onderhoud of vervanging in aanmerking komen en welke wensen van de gebruikers worden ingewilligd, wordt gekeken naar de toekomstverwachting van de accommodatie. Dit om mogelijke hoge desinvesteringen te voorkomen’, laat het college weten.

Nooduitgangen

De VVA attendeerde het college er ook op dat de nooduitgangen van de sporthal niet vrij waren. De struiken aan de buitenzijde van het pand zijn inmiddels verwijderd, zodat de nooduitgang weer vrij is.

Duurzaamheidsnormen

Dat het pand niet voldoet aan de duurzaamheidsnormen is bij het college bekend, zo geeft men aan. ‘Op dit moment wordt gemeentebreed gewerkt aan een duurzaamheidsagenda, waarbij een volgorde wordt bepaald welke accommodaties wanneer voor duurzaamheidsmaatregelen in aanmerking komen.’

Wel verantwoord

De VVA vroeg zich af of het nog wel verantwoord was om verenigingen in bepaalde ruimten van De Jager te huisvesten. Het college denkt van wel. ‘Het is niet onverantwoord om deze accommodatie te gebruiken. Uiteraard zal het gebruiksgemak en comfort door een opknapbeurt worden vergroot.’