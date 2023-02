Liefdescaravan op plein van Verschoorschool in Sleeuwijk, speciaal voor Valentijnsdag

SLEEUWIJK • Toen de leerlingen dinsdagochtend naar de Verschoorschool in Sleeuwijk kwamen, stond de liefdescaravan voor de school. Speciaal voor Valentijnsdag werden in deze caravan liefdesboodschappen aan de leerlingen getoond.

Deze waren in het geheim gemaakt door familieleden, maar ook vrienden en vriendinnen spraken voor elkaar lieve boodschappen in. In de klassen werd ook aandacht besteed aan de dag van de liefde. Iedereen ontving een favo-rietje en er werden voor elkaar kaartjes geschreven, versierd en ophangen in de complimentenboom die op het leerplein stond.