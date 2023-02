Workshop ‘Het geheime ingrediënt’: ontdek welke ingrediënten ziekten kunnen voorkomen

di 14 feb 2023, 14:52

Algemeen 144 keer gelezen

REGIO • Rivas ledenorganisatie organiseert een workshop over gezonde voeding. Tijdens deze workshop komen deelnemers meer te weten over ingrediënten die goed zijn voor de gezondheid en zelfs ziekten kunnen voorkomen.

Tijdens een proeverij van zoete en hartige hapjes moeten deelnemers raden welk gezond ingrediënt er in het hapje verwerkt is. Ook horen deelnemers wat de laatste voedingstrends en de grootste fabels over afvallen zijn.

De workshop wordt gegeven door Naomi de Jong, diëtist bij Rivas Zorggroep. Naast dieetbegeleiding geeft zij kookworkshops en voedingsvoorlichting. Zij is medeauteur van de kookboeken “De gezonde eter-natuurlijk samen koken” en “Gezonde wereldgerechten“.

De workshop vindt plaats op dinsdag 21 maart van 19.30 tot 21.00 uur in Woonzorgcentrum Bannehof, Voermanstraat 169 in Gorinchem. Deelname aan deze avond kost 5,00 euro voor leden van Rivas. Niet-leden betalen 10,00 euro. Dit is inclusief koffie en thee en een receptenboekje. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.rivas-ledenorganisatie.nl.