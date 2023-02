Brandweerkazerne in Almkerk officieel geopend: ‘De vorige kazernes waren uit de tijd’

ALMKERK • Een confettikanon dat op zijn kop stond tijdens het afgaan mocht de pret niet drukken bij de officiële opening van de nieuwe brandweerkazerne in Almkerk. Al enkele jaren was er de noodzaak van een nieuwe uitvalsbasis voor de brandweerdienst. Vrijdag verrichte postcommandant Wilbert van Steenis de openingshandeling.

“Ik ben blij dat de gemeente Altena heeft doorgepakt bij de realisatie van de nieuwe kazerne”, vertelt Van Steenis. “Mijn team en ik kijken positief terug op de verhuizing. Vanaf de eerste dag voelen we ons hier thuis. We hebben er lang naar uitgekeken.” De postcommandant prijst zich gelukkig dat de brandweer nu weer beter zichtbaar is in het dorp. “Dat vinden we erg belangrijk.”

Al in de gemeente Woudrichem werd er gesproken over de bouw van een nieuwe brandweerkazerne, maar er werd niet doorgepakt. De gemeente Altena heeft dit wel gedaan en gaf zelfs de opdracht tot de bouw van drie nieuwe kazernes, ook in Hank en Dussen. “Dat was ook nodig. De drie vorige kazernes waren uit de tijd en dan druk ik het nog zachtjes uit”, stelt Marlou Boot, districtsmanager van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Bouw gelijktijdig uitgevoerd

De bouw van de drie brandweerkazernes werd min of meer gelijktijdig uitgevoerd. 4 april vorig jaar begon de bouw in Almkerk, drie weken later in Dussen en nog eens drie weken later startte ook de bouw in Hank. Boot noemt het redelijk uniek dat een gemeente in drie kazernes tegelijkertijd investeert, maar geeft aan er blij mee te zijn. “Er zijn drie nieuwe, moderne, functionele en ruime kazernes gerealiseerd, met een professionele uitstraling. Ze zijn gevestigd op strategische en zichtbare plekken in de dorpen.”

“De nieuwe brandweerkazernes moeten een thuishaven bieden voor de brandweerlieden”, zo vertelt Boot, “waar ze na een incident kunnen napraten en ontspannen om de saamhorigheid te bevorderen.”

Duurzaam

Boot benoemt ook het duurzame karakter van de nieuwe gebouwen, wat door burgemeester Egbert Lichtenberg nog eens wordt toegelicht. “De kazernes zijn voor 90 procent recyclebaar.” Lichtenberg vertelt dat de totale bouwkosten bijna 5,8 miljoen euro bedroegen, exclusief enkele andere gemaakte kosten.

Eigen uitstraling

Het ontwerp voor de kazernes bestaat uit twee modules. Een module betreft de stallingsruimte voor de brandweerauto’s en materieel. De andere module bestaat onder andere uit de entree, de kleed- en doucheruimtes en op de eerste verdieping een keuken en instructieruimte.

Per dorp zijn de twee modules aan elkaar gekoppeld afhankelijk van de beschikbare locatie. Daardoor zien de kazernes er per dorp net iets anders uit. Dat wordt versterkt doordat de gebouwen van de buitenkant verschillend zijn afgewerkt. Dat geeft iedere brandweerkazerne een eigen identiteit, waarbij zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij het karakter van de omliggende bebouwing.