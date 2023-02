Vrouwen met humor in Klaiendam: ‘De enige remedie tegen jeuk is het eten van krabsalade’

48 minuten geleden

Algemeen 139 keer gelezen

DUSSEN • In Klaiendam hebben vrouwen meer humor dan mannen. Op de Kletsmaaiersavond van de carnavalsvereniging de Klaitrappers stonden vijf vrouwen in de ton, terwijl bij de mannen alleen Urjaan en PeedeJeeuitDee een gokje waagde. Overigens lieten de vrouwen zich wel aftroeven door de boef PeedeJee, het publiek koos hem tot winnaar van de knotsgezellige kletsmaaiersavond in de Feesthut van Klaiendam.

De kletsmaaiers nemen hun publiek zaterdagavond mee naar Engeland, naar de kantine van Dussense Boys en naar de bajes. Achter winnaar en beroepscrimineel PeedeJeeuitDee gaat Peer de Jager schuil, bijnaam van de bekende Peter Ribbers en fervent carnavalsvierder. In een eerder jaar deed hij mee als Koning Willem-Alexander, dit keer komt hij als boef. Met zijn ‘getatoeëerde’ armen en lange, zwarte haren ziet hij eruit als iemand die je liever niet in het donker tegenkomt op straat.

Eenmaal in de ton wil hij van het publiek weten wie er nog nooit ‘gejat’ heeft en bedreigt hij hen met zijn waterpistool. Hij bekent dat hij de eerste ‘ADHD’er’ is in het dorp en biecht ook nog zijn slechte jeugd zonder liefde op, ondertussen kwistig strooiend met grappen en grollen die bij het publiek in de smaak vallen. Het optreden van de uiteindelijke winnaar is het derde op de kletsmaaiersavond.

‘Opwarmact’

De avond wordt afgetrapt met de ‘opwarmact’ door Helma Nieuwkoop en Jan van der Westen. Al vijftien jaar wil Jan met haar trouwen, maar de bruid laat zich niet gemakkelijk verleiden. In drie komische filmpjes met Jan van der Westen op een brommertje, een trekker en in een snelle sportwagen dingt hij naar de hand van het ‘takkenwijf’, pas bij de derde poging heeft hij succes en vliegt de bruid hem om de hals. Met het filmpje zit de stemming er direct goed in bij de driehonderd man publiek in de Feesthut.

Speciaal voor het carnaval is de sportzaal van de Dussenaar omgetoverd tot een feesthal met vrolijke muziek van de Blaosmiesen en tussendoor optredens van ‘The Klaiendamse Masked Singers’. De als stripfiguren verkleedde Dussenaren worden net als de ‘opwarmact’ geïntroduceerd met filmpjes. Het publiek mag steeds één van hen wegstemmen.

Krabsalade

Het duo Urjaan en Ina, Adriaan van de Water en Liesbeth van der Stelt, vertellen smakelijk over hun reis naar Engeland. En het oefenen met links rijden in het verkeer op de betonbaan van Dussen. Vooral de uitdossing van het duo is kostelijk om te zien. Net als het trapje dat Ina nodig heeft om boven de ton uit te komen. Margret van der Stelt als Trien mag gerust een klassieker worden genoemd in Klaiendam, ze doet al 25 jaar mee aan het kletsmaaien. Het carnavalsthema ‘Ut jukt nog steeds’ vindt ze maar niks, de enige remedie tegen jeuk is volgens haar het eten van ‘krabsalade’. Ze haalt ook nog de petitie aan in haar ‘klets’ tegen de komst van het religieuze complex van Tom van der Wal.

Na de pauze beklimt C.J. van Biesen de ton als Kok, niet te verwarren met prins carnaval Martin van der Biesen. “Met Misdaad Anoniem, met wie spreek ik”, zo neemt ze met barse stem de telefoon op. Met moeite blijft de plaksnor onder haar neus op zijn plek als ze vertelt over de inbraken in Klaiendam.

Besneden knakworsten

Het duo Angela van der Ven en Silvia Heijmans bestijgt als Martha en Bertha het toneel in schattige rood geblokte schortjes, gemaakt van de tafelkleedjes uit de kantine van Dussense Boys. “Vroeger wilden ze alleen maar kroketten, nu alleen nog maar besneden knakworsten en vega hapjes.” Zelfs een leren voetbal is voor sommige Klaiendammers al te veel, met als argument ‘dat is een beest geweest’. Na het laatste optreden van ‘the Klaiendamse Masked Singers’ mag het publiek een winnaar kiezen op het stembiljet.

Aftrap voor carnaval

De Kletsmaaiersavond vormde de aftrap voor het carnaval in Klaiendam. Zondag 12 februari hielden ‘de tieners van toen’ een carnavalsbal. Zaterdag 18 februari is de optocht, zondag is de carnavalsmis en maandag 20 februari wordt de boerenbruiloft gevierd. Dinsdagmorgen is de zeer bijzondere raadsvergadering op het Kasteel van Klaiendam. In café de Bocht is die middag de allerlaatste gezellige middag voor ouderen.