Janice timmert aan de weg als schrijfster en publiceert nu Valentijnsverhaal: ‘Wat als mij dit zou overkomen?’

13 minuten geleden

SLEEUWIJK • Dat Janice Bakker uit Sleeuwijk aan de weg timmert als schrijfster mag wel gesteld worden. In de periode tot juni verschijnen er maar liefst drie verhalen van haar hand. Het eerste verhaal dat uitgebracht wordt is een Valentijnsverhaal, welke op 12 februari verschijnt als e-book.

In juli vorig jaar spraken we ook met Janice, nadat ze een uitgeefcontract had gewonnen door deel te nemen aan een schrijfwedstrijd. Haar zomerse feelgoodverhaal, met als titel Ademloos, werd enthousiast ontvangen door uitgeverij De Verhalenfabriek en zal op 23 april gereleased worden.

“Inmiddels is dit verhaal zo goed als klaar”, vertelt Janice opgewekt. “Drie redacteuren hebben feedback gegeven op het verhaal, waardoor ik er nog behoorlijk aan geschaafd heb.” Daarnaar gevraagd geeft ze aan het niet vervelend, maar juist leerzaam te vinden dat zoveel redacteuren haar tekst beoordelen. “Hun feedback is opbouwend, dus erg vind ik het niet. Daarnaast ben ik een beginnende schrijfster en wordt mijn verhaal er alleen maar beter van. Daarom denk ik: vertel het maar.”

Valentijnsverhaal

Eind vorig jaar klopte De Verhalenfabriek weer bij Janice aan. De uitgever wilde een aantal themaverhalen uitbrengen en vroeg aan haar of ze hier iets in kon betekenen. Janice had toevallig eerder een opzetje voor een verhaal gemaakt dat goed past bij Valentijnsdag.

“Dit heb ik weer opgepakt en heeft geresulteerd in het e-book dat op 12 februari verschijnt.” Het verhaal, met als titel Hartje Centrum, is gebaseerd op een nieuwsbericht dat in oktober 2021 in de media verscheen. Hogeschool Rotterdam vroeg docenten en medewerkers om internationale studenten in huis te nemen, omdat het vinden van een kamer erg lastig was voor hen.

“Ik vond het een opvallend nieuwsbericht”, zegt Janice lachend. “Ik dacht: wat als mij dit zou overkomen?” De inwoonster van Sleeuwijk is namelijk docent op het Altena College in haar woonplaats.

Hartje Centrum

Het boek Hartje Centrum gaat over hogeschooldocent Robin, die ook een mail krijgt van haar werkgever waarin opgeroepen wordt om een kamer beschikbaar te stellen aan een internationale student.

“Robin weet van tevoren niet of de student een man of een vrouw is. Heel geloofwaardig is dit niet, maar voor het verhaal is het wel leuk. Ze verwacht dat de student iemand van een jaar of 18 is, maar het blijkt een knappe Italiaan met Nederlandse roots van haar eigen leeftijd te zijn. Robin heeft een hekel aan dieren, maar als de Italiaan met een hondje aan de deur verschijnt besluit ze hem toch maar een proeftijd van twee weken te geven. De twee blijken een goede klik te hebben”, vertelt Janice, die het verhaal ook nog regionaal tintje heeft gegeven.

Robin woont hartje centrum in Rotterdam, waar in het verhaal een feest wordt georganiseerd dat vergelijkbaar is met de feestweek in Oudendijk. “Ik was daar afgelopen zomer en vond het leuk om zo’n dorpse traditie in de grote stad te plaatsen.”

Wanneer Robin gevoelens begint te krijgen voor de Italiaanse student, begint de schoen te wrikken. “Robin probeert haar gevoelens af te houden, terwijl de student geen probleem ziet in een relatie met haar.” Volgens Janice leent dit Valentijnsverhaal zich goed voor een tweede deel. “Ik zou best een leuk vervolg kunnen geven aan dit verhaal, maar heb het daar nog niet met de uitgever over gehad.”

Online leesclub

Op Valentijnsdag, 14 februari, zal het boek Hartje Centrum besproken worden bij een online leesclub. Janice en drie andere auteurs, die ook voor De Verhalenfabriek schrijven, zullen live gaan op het Instagram-kanaal ‘boekenvanmevrouwbakker’, om vragen van lezers over het boek te beantwoorden. Deze online leesclub kan iedereen vanaf 20.00 uur live volgen. Het is overigens goed om te vermelden dat e-books ook via de telefoon gelezen kunnen worden. Apps hiervoor kunnen gedownload worden in de App Store of via Google Play.

Experiment

In juni verschijnt er nog een verhaal van de hand van Janice. In dit verhaal experimenteerde de schrijfster met verschillende schrijftechnieken die nieuw waren voor haar, zoals het schrijven van ‘flashbacks’. Hierdoor zit er een interessante spanningsboog in het verhaal. “Het verhaal was leuk om te maken, doordat het net wat anders in elkaar zit.” Voor dit e-book, dat geïnspireerd is op de goede band die Janice met haar nichtjes heeft, moet nog een titel bedacht worden.

Meeleven op school

Op het Altena College leven de leerlingen en collega’s van Janice erg met haar mee. “Ze vragen vaak hoe het ervoor staat met de verhalen. Dat is wel heel erg leuk”, stelt ze. Op 12 februari kunnen, met de publicatie van het e-book, de nieuwsgierige vragen over het Valentijnsverhaal door de leerlingen zelf beantwoord worden.

Win een e-book

Uitgever De Verhalenfabriek stelt drie e-books beschikbaar voor de lezers van Het Kontakt Altena. Wil jij kans maken op het e-book ‘Hartje Centrum’, geschreven door Janice Bakker? Stuur dan een mailtje naar redactie.altena@kmp.nl en wie weet win jij een e-book. Verstuur je mail met ‘Hartje Centrum’ als onderwerp.