Kozak Kevin Vermeulen: ‘Ik ben een liefhebber, anders was ik er allang mee gestopt’

za 11 feb 2023, 11:09

Algemeen 128 keer gelezen

WERKENDAM • Kevin Vermeulen kwam afgelopen zomer aanwaaien bij Kozakken Boys. De 32-jarige middenvelder voelt zich goed thuis bij de ‘Boys’. Vermeulen heeft er vertrouwen in dat het dit seizoen goed komt met Kozakken Boys.

Kevin Vermeulen heeft het er maar druk mee. De rechtermiddenvelder bij Kozakken Boys combineert het voetballen op het hoogste amateurniveau bij Kozakken Boys met het drukke gezinsleven in Zaltbommel met twee kinderen en zijn werk bij een raamdecoratiebedrijf in Zwijndrecht.

“De kleine ligt al te slapen, die is dus al stil en de andere ligt hier naast me op de bank. Dus als je iets hoort, dan weet je dat”, grapt Vermeulen.

Hij groeide op in zijn geboorteplaats Zwijndrecht en begon met voetballen bij Stadspolders in Dordrecht. Zijn volgende halte was de jeugd van Feyenoord. Daarna volgden nog een rijtje clubs als VVGZ in Zwijndrecht, prof bij FC Dordrecht, weer VVGZ, XerxesDZB, vijf jaar prof bij Excelsior, anderhalf jaar prof bij RKC en nog drie seizoenen prof bij FC Dordrecht en nu dus Kozakken Boys.

Zijn mooiste tijd in het betaald voetbal had Vermeulen bij Excelsior op Kralingen in Rotterdam. “Dat was een leuke tijd. Ik heb er alles mee mogen maken. In mijn eerste jaar promoveerden we naar de eredivisie en ik heb dus alle stadions van de grote clubs gezien. Dat is wel speciaal.”

Fanatieke aanhang

Afgelopen zomer streek Kevin Vermeulen neer bij Kozakken Boys. Hij tekende in Werkendam een tweejarige verbintenis en is dus voorlopig nog te zien in het shirt van de ‘Boys’. Hij vindt het fijn om bij Kozakken Boys te voetballen. “Ik heb het heel goed naar mijn zin. Het is een mooie club met veel supporters en lekker dicht bij huis.”

De amateurwereld bevalt hem ook. “Het is lekker trainen met zijn allen en na de wedstrijd een biertje drinken.” Wat hem ook aanspreekt is de fanatieke aanhang. “Dat is wel de kracht van Kozakken Boys. Als het wat minder gaat hoor je ze ook, maar als het goed gaat dan staan ze achter je. Daar heb je veel aan.”

De sfeer binnen de groep is ook goed. “In het begin hebben we natuurlijk wat mindere resultaten behaald, maar het blijft een gezellige groep en het zijn allemaal mooie gasten. We zijn ook echt een team aan het worden. We hebben negentien man in de selectie die in het eerste elftal kunnen spelen”, aldus Vermeulen, die altijd op support kan rekenen van het thuisfront. “Mijn ouders komen altijd kijken, zowel uit als thuis. Dat is altijd zo geweest. Mijn vriendin is er ook vaak bij, mits we oppas hebben.”

Brutaler

Bij Kozakken Boys acteert Kevin Vermeulen meestal als aanvallende middenvelder. Regelmatig pakt hij ook een doelpunt mee. “Ik speel nu een beetje als rechtshalf, als we met de punt naar achteren spelen. Als we met de punt naar voren spelen, kan ik ook op tien uit de voeten. Mijn rol is veel diep gaan en samen met de spitsen druk zetten. Van mij wordt verder verwacht dat ik de ruimtes dicht loop. Ik ben fanatiek. Als ik aan het voetballen ben, wil ik winnen. Anderzijds ben ik ook een liefhebber. Anders was ik er allang mee gestopt. Ik voetbal al heel mijn leven en dat is het mooiste om te doen.”

Het ziet er vaak wat flegmatiek uit bij Vermeulen, die wel hard werkt. “Ik moet misschien wat brutaler worden in het veld. Soms ben ik te lief. Dat hoor ik wel vaker”, lacht Vermeulen. “Dat was misschien ook mijn zwakke punt toen ik hoger voetbalde.”

Extreem

De eerste seizoenshelft liep het niet bepaald gesmeerd bij Kozakken Boys, dat worstelde op de rand van de gevarenzone. Tegen de winterstop kwamen de ‘Boys’ beter voor de dag tegen Jong Sparta met 4-1 en ze wonnen bij Excelsior Maassluis met 0-1. Het gaf meteen een boost op de ranglijst naar de middenmoot.

“Ik denk dat we drie wedstrijden heel slecht waren. Bij De Treffers en bij FC Lisse uit waren we superslecht. Anderzijds hebben we elke wedstrijd wel resultaat kunnen halen, maar dan verloren we in de laatste minuut of gaven we een voorsprong nog weg”, herinnert Kevin Vermeulen zich ook de bizarre wedstrijd tegen Spakenburg nog wel. “Tegen Spakenburg deed het meeste pijn. Dat was een pot die niemand vergeet. Na twaalf minuten stonden we met 3-0 voor en bij de rust stonden we met 3-4 achter. Het was wel een heel extreme wedstrijd. Gelukkig eindigde het nog in 5-5.”

Punten pakken

“Nu is dat wel anders geworden en gaan we meer punten pakken”, verwacht Vermeulen. “We kijken de wedstrijden ook altijd terug en dan weet je wat er fout gaat”, aldus Vermeulen, die zich nog even richt op de tweede seizoenshelft.

“Er komen een paar hele belangrijke wedstrijden aan. We moeten nu punten halen en wegblijven bij de onderste ploegen. Dat zou heel fijn zijn en dan staan we er gewoon goed voor. Maar je kan zomaar weer in de problemen komen, want alle ploegen in de tweede divisie zijn aan elkaar gewaagd. We zullen het met zijn allen moeten blijven doen en elke wedstrijd honderd procent geven. Onze eerste prioriteit is ons zo snel mogelijk veilig spelen. Of er nog meer in het vat zit, is moeilijk te zeggen. Je kan in deze competitie van iedereen winnen of verliezen. Als we ons veilig gespeeld hebben, kijken we wel of er nog meer te halen is.”

Kevin Vermeulen

Geboren: 20-11-1990

Leeftijd: 32 jaar

Woonplaats: Zaltbommel

Dagelijks leven: Werkzaam bij raamdecoratiebedrijf in Zwijndrecht

Goals en assists dit seizoen: 6 goals en 3 assists

Door Nico van Es