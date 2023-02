Aantal voortijdig schoolverlaters toegenomen in Altena: ‘Steeds meer jongeren kiezen voor werk’

za 18 feb 2023, 12:37

ALTENA • Het aantal absoluut verzuimmeldingen van leerplichtige leerlingen in Altena is in het schooljaar 2021-2022 fors gestegen, van 16 naar 57. Dit blijkt uit het regionaal leerplichtverslag van het Regionaal Bureau Leren, dat de leerplichtadministratie in de gemeente Altena bijhoudt.

Van absoluut verzuim is sprake als een leer- of kwalificatieplichtige jongere niet op een school staat ingeschreven.

‘Een belangrijke oorzaak voor deze stijging is de komst van Oekraïense vluchtelingen’, schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. ‘De Oekraïense kinderen en jongeren tussen 5 en 18 jaar behoren tot de leerplichtigen, maar hebben zich vaak niet direct na vestiging op een school ingeschreven. Voor een groot deel van hen was onderwijs immers niet de eerste prioriteit. Zeker niet aangezien men dacht dat het verblijf in Nederland slechts van korte duur zou zijn. Zonder schoolinschrijving vallen ze onder de groep absoluut verzuimers.’

Voortijdige schoolverlaters

Ook het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV) is toegenomen in Altena. In het schooljaar 2019-2020 waren dit 49 leerlingen (1,01 procent van alle leerplichtigen), een jaar later waren dit er 78 (1,62 procent).

‘Een reden hiervoor is de aantrekkingskracht van de krappe arbeidsmarkt. Kenmerkend in onze gemeente is de werkmentaliteit van de jongeren. Op dit moment is werk een aanlokkelijk alternatief voor school. We zien dan ook dat steeds meer jongeren de keuze maken voor werk’, aldus het college.

Zorgleerlingen

In het leerplichtverslag wordt ook geschreven over niet-wettelijke thuiszitters, die met een geldige reden geen onderwijs volgen. Het gaat hierbij om thuiszittende zorgleerlingen. Dit zijn leerlingen die speciale zorg en begeleiding nodig hebben, omdat zij bijvoorbeeld een leerachterstand, gedragsproblemen of andere problemen hebben.

Het afgelopen jaar zijn er in Altena 28 zorgleerlingen gemeld, waarvan er 15 op het voortgezet onderwijs zitten. Net als in de regio, neemt het aantal zorgleerlingen in Altena toe.

‘Casussen hebben vaak een lange doorlooptijd en zijn lastig op te lossen. Een reden hiervoor is dat de wachtlijsten voor jeugdhulp oplopen, waardoor jongeren in steeds meer gevallen volledig thuis komen te zitten. In gesprek met de leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders in team Toegang blijkt dat het aantal zwaardere casuïstiek toeneemt’, meldt het college.

De gemeente Altena wil investeren in een preventie aanpak bij deze leerlingen en hoopt zo eerder de juiste zorg in te kunnen zetten. ‘Het afgelopen jaar lag in Altena de focus op een meer preventieve aanpak’, schrijft het college. ‘Zo worden er bijvoorbeeld voorlichtingen gegeven op de scholen en advisering bij niet-wettelijke thuiszitters. Ook zijn er spijbelspreekuren op de scholen. Via dit spreekuur zijn kinderen en hun ouders vroeg in beeld.’

On My Way en NEET

Als andere voorbeelden van een preventieve aanpak noemt het college de Voortijdig Schoolverlaters-projecten On My Way en NEET. In Altena hebben afgelopen schooljaar twee groepen meegedaan aan het project On My Way. Gedurende acht bijeenkomsten worden de jongeren actief begeleid en ondersteund, met als doel het behalen van een startkwalificatie of het vinden van een passende baan. In Altena hebben er in het eerste halfjaar elf jongeren meegedaan aan het project.

NEET staat voor ‘not in employment, education or training’. Onder andere dankzij dit project komen voortijdig schoolverlaters sneller in beeld.

Het college laat weten dat er dit schooljaar verder geïnvesteerd wordt in een meer preventieve aanpak. In januari is er een VSV-coach aan de slag gegaan, die jongeren die dreigen uit te vallen actief benaderen en begeleiden en ondersteunen bij het vinden van een passende plek in de arbeidsmarkt. Ook gaat de coach aan de slag met het opzetten van een breder netwerk van werkgevers die kwetsbare jongeren een arbeidsplaats kunnen bieden.