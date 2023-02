Laurens van der Ven is voorleeskampioen van Altena

vr 10 feb 2023, 13:16

WOUDRICHEM • Tien schoolkampioenen uit de gemeente Altena namen het op woensdag 8 februari tegen elkaar op in de lokale ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. Dit evenement vond ook dit jaar weer plaats op De Werf in Woudrichem, bij de Bibliotheek CultuurPuntAltena.

Laurens, groep 8-leerling van de Hoeksteen uit Wijk en Aalburg, las voor uit ‘Ruby en de mysterieuze kunstroof’, van Fred Jonker. Laurens koos voor een nieuw, verrassend stukje, wat maakte dat het publiek werd meegevoerd. Vooral het feit dat hij er zo’n plezier in had spatte er vanaf. Dat maakte het een feest om naar te luisteren.

De wisseltrofee, die al 25 jaar wordt doorgegeven, werd overhandigd door Olivia Klijn. Olivia won vorig jaar, dit jaar was zij ere-jurylid. De presentatie was in handen van kinderboekenschrijfster Lizzy van Pelt. De jury bestond uit Marian van der Wal van de Bibliotheek CultuurPuntAltena, Janice Bakker van het Woerkums Literair Café en Isa Knol, winnares uit 2015 die het schopte tot de landelijke finale.

Op 11 maart mag Laurens nu de scholen van Altena vertegenwoordigen in Goirle, bij de regionale finales.