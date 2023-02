Josien Borsje-Groeneveld (77) uit Genderen krijgt lintje voor inzet tegen Alzheimer

GENDEREN/DEN BOSCH • Burgemeester Egbert Lichtenberg reikte op woensdag 8 februari namens Koning Willem Alexander een Koninklijke Onderscheiding uit aan mevrouw Josien Borsje-Groeneveld (77) uit Genderen.

Mevrouw Borsje kreeg deze onderscheiding, omdat zij zich al sinds 2006 op een bijzondere manier inzet voor de stichting Alzheimer Nederland, regio’s ’s Hertogenbosch-Bommelerwaard. Zo is zij is één van de drijvende krachten achter de organisatie van de Alzheimer Cafe’s.

In overleg met gemeenten en organisaties voor zorg en welzijn organiseert zij zeer waardevolle bijeenkomsten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De bijeenkomsten zijn inhoudelijk informatief en versterken het sociale netwerk van betrokkenen.

Voor de stichting is zij onder andere ook actief als bestuurssecretaris en belangenbehartiger. Daarnaast is mevrouw Borsje al 30 jaar aanspreekpunt en altijd bereikbaar voor de GGZ-instelling waar haar broer verblijft. De uitreiking vond plaats in de Gruyterfabriek in Den Bosch.