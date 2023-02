Vergunning voor huisvesting arbeidsmigranten doet wenkbrauwen VVD fronsen

wo 8 feb 2023, 20:01

ALTENA • Het verlenen van de omgevingsvergunning aan orchideeënkwekerij Butterfly Orchids uit Andel, heeft de wenkbrauwen van VVD Altena doen fronsen. Jan Kolff, raadslid van VVD Altena, stelde dinsdagavond tijdens de raadsvergadering dat hij zich afvraagt of de inwoners van Andel ooit het vertrouwen weer terug gaan krijgen in het college.

“De vergunning is tot stand gekomen na heel veel gesprekken. De gemeenteraad heeft in oktober nog een debat gevoerd, waarbij alle partijen hun mening gaven. We zeiden allemaal hetzelfde tegen het dorp Andel: kom met zienswijzen en dien deze in. Dat hebben we niet tegen dove mensen gezegd, aangezien er ruim 900 zienswijzen ingediend zijn”, leidt Kolff zijn punt in.

“Toch heeft het college doen besluiten om de omgevingsvergunning te verlenen aan de ondernemer. Ik weet dat de raad hier niets over te zeggen heeft, maar het dorp Andel heeft nu wel een probleem. Hoe denkt het college ooit nog het vertrouwen terug te kunnen winnen in Andel? Ik denk dat het vertrouwen in Andel tot nul, of zelfs ver onder nul gedaald is”, stelde Kolff. Het raadslid gaf ook aan te verwachten dat de inwoners van Andel het besluit zullen aanvechten.

Alle belangen afgewogen

Wethouder Shah Sheikkariem gaf aan alle belangen, binnen de kaders die de raad gesteld heeft, afgewogen te hebben. “Als we het technisch gaan bekijken naar de ruimtelijke ontwikkeling, konden we niet anders dan de vergunning verlenen.”

Sheikkariem stelde alle zienswijzen getoetst te hebben, maar dat dit niet geresulteerd heeft in een ander besluit. “Het college is wel van mening dat de impact enorm was, als je alleen al kijkt naar de 900 zienswijzen. Daarom hebben we gekeken hoe we de schade zouden kunnen beperken”, doelt Sheikkariem op de prestatieovereenkomst die opgesteld is. “Hiermee proberen we de leefbaarheid in de kern Andel te waarborgen.”